وطن للأنباء: حقق ألافيس فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، منهيا بذلك سلسلة انتصارات أصحاب الأرض ‌التي استمرت 10 مباريات في جميع المسابقات وملحقا بهم أول هزيمة على أرضهم هذا الموسم.

وسجل توني مارتينيز هدفا في الشوط الأول، وهز أنخيل بيريز الشباك في الشوط الثاني، بينما قلص كيليان مبابي الفارق لريال مدريد.

تلقى جود بلينغهام بطاقة صفراء ثانية لتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88. واحتسب الحكم في البداية ركلة جزاء لريال مدريد، لكنه تراجع عن قراره ومنح اللاعب الإنكليزي بطاقة صفراء بعد مراجعة اللقطة على شاشة بجانب الملعب عقب تدخل تقنية الفيديو المساعد.

وبهذه الهزيمة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد وثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي يواجه ديبورتيفو لا كورونيا الأحد.

وبهذا الفوز، يحتل ألافيس المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

وسيطر ريال على معظم أوقات المباراة، لكن غياب الدقة عن اللمسة الأخيرة والأخطاء الفادحة سمحت لألافيس باستغلال فرصه.

وأحرز مارتينيز هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 22 بعد أن انزلق مدافع ريال مدريد دين هاوسن تحت ضغط المهاجم، ليفقد الكرة على عشب ملعب سانتياغو برنابيو الذي بدا في حالة سيئة.

وتجاوز مارتينيز الحارس تيبو كورتوا وسدد الكرة التي تهادت باتجاه المرمى الخالي، وجاءت محاولة المدافع إبراهيما كوناتي لإبعاد الكرة بانزلاقه اليائس بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى.

كما نجح بيريز في تخطي كورتوا ليسجل الهدف الثاني لألافيس عقب تمريرة مرتفعة بارعة من ماريانو فوق دفاع الفريق المضيف في الدقيقة 61.

ورد مبابي بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة شارك فيها يان ديوماندي وبلينغهام على الجانب الأيسر.

وظن ريال مدريد ‌أنه حصل على فرصة للتعادل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 86 بسبب ما بدا أنه مخالفة واضحة من نيكو فالنتيني على بلينغهام.

لكن تبين ‌بمراجعة حكم الفيديو المساعد عدم وجود تلامس، ليتراجع الحكم عن قراره، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه بلينغهام، الذي كان قد حصل على إنذار سابق، لينهي الريال المباراة بعشرة لاعبين.