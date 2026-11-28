وطن للأنباء: أدان تجمع لجان المعلمين الديمقراطيين في الضفة الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة للبنات في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، مع إمهال إدارتها 30 يوماً لتنفيذ القرار، محذراً من تداعياته على مستقبل مئات الطالبات والعاملات فيها، ومعتبراً إياه تصعيداً في سياسة استهداف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة، ومحاولة لفرض واقع تعليمي يمس الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية.

وأصدر التجمع بيانا أدان فيه قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة للبنات في حي وادي الجوز في القدس المحتلة.

نص البيان كاملا:

يتابع المكتب التنفيذي لتجمع لجان المعلمين الديمقراطيين في الضفة الفلسطينية، ببالغ القلق والاستنكار، القرار الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة للبنات في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، وإمهال إدارتها مدة ثلاثين يوماً لتنفيذ القرار، في خطوة تشكل اعتداءً خطيراً على حق بناتنا في التعليم، واستهدافاً مباشراً للمؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة المقدسة.

إننا في المكتب التنفيذي لتجمع لجان المعلمين الديمقراطيين نعتبر هذا القرار حلقة جديدة في مسلسل التضييق الممنهج على التعليم الفلسطيني في القدس، ومحاولة للنيل من الهوية الوطنية والثقافية والتربوية الفلسطينية، وفرض واقع يستهدف المؤسسات التعليمية التي تتمسك بالمنهاج الوطني الفلسطيني وتحافظ على رسالتها التربوية والوطنية.

إن استهداف مدرسة عريقة تأسست عام 1978، وتحتضن نحو 620 طالبة، ويعمل فيها عشرات المعلمات والعاملات، لا يمثل اعتداءً على مبنى مدرسي فحسب، بل يشكل مساساً بمستقبل أجيال كاملة، وحقها الأصيل في التعليم الآمن والحر، ويضع مستقبل الطالبات والمعلمات أمام مخاطر حقيقية.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية والتربوية، فإننا نؤكد على ما يلي:

1.نرفض وندين قرار الاحتلال بإغلاق مدرسة الشابات الثانوية الشاملة، ونعتبره اعتداءً على الحق في التعليم وانتهاكاً لحرمة المؤسسات التعليمية.

2.نعلن تضامننا الكامل مع إدارة المدرسة ومعلماتها وطالباتها وأولياء أمورهن، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم في مواجهة هذا القرار.

3.ندعو وزارة التربية والتعليم والجهات الرسمية والمؤسسات المقدسية إلى تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية والشعبية لإسقاط القرار وضمان استمرار المدرسة في أداء رسالتها التعليمية.

4.نطالب الاتحادات والنقابات والمؤسسات التعليمية والحقوقية المحلية والعربية والدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للمدارس الفلسطينية في القدس والتصدي لسياسات إغلاقها واستهدافها.

5.ندعو الأسرة التربوية الفلسطينية، من معلمين ومعلمات ومديرين وتربويين، إلى تعزيز التضامن النقابي والمهني مع مدارس القدس، باعتبار الدفاع عن حق الطلبة في التعليم مسؤولية وطنية وتربوية مشتركة.

إننا نؤكد أن المدرسة الفلسطينية ليست مجرد جدران وصفوف ومقاعد دراسية، بل هي مساحة لحماية الوعي والهوية والانتماء، وحاضنة لبناء الإنسان الفلسطيني وصناعة المستقبل.

إننا في المكتب التنفيذي لتجمع لجان المعلمين الديمقراطيين ، نؤكد أن حق أطفالنا وطلبتنا في التعليم حق أصيل لا يجوز المساس به، وأن حماية مدارس القدس مسؤولية وطنية وإنسانية تقع على عاتق الجميع.

لا لإغلاق مدرسة الشابات الثانوية، نعم لحماية التعليم الفلسطيني في القدس

