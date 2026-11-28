وطن للأنباء: شارك مركز إبداع المعلم في ورشة العمل بعنوان “التعلم المجتمعي في فلسطين”، من خلال عرض تجربته الميدانية في مجال التعلم المجتمعي، واستعراض أبرز الممارسات والتجارب التي نفذها في هذا المجال، انطلاقاً من رؤيته لأهمية تعزيز دور المجتمع المحلي في تحديد احتياجاته والمشاركة الفاعلة في تطوير العملية التعليمية.

وتناولت مشاركة المركز تجربته في تشكيل التعلميات المجتمعية، وآليات العمل التشاركي مع المؤسسات التربوية والمجتمعية وأفراد المجتمع المحلي، وتحويل الاحتياجات والأولويات التي تم تحديدها في المجتمعات المستهدفة إلى مبادرات عملية تستجيب للسياق المحلي وتسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وجاءت الورشة بهدف خلق مساحة مهنية لتبادل الخبرات الميدانية بين المؤسسات التربوية والمجتمعية الفاعلة، واستخلاص الدروس العملية القابلة للبناء والتعميم في السياق الفلسطيني، بما يعزز فرص التعاون والتكامل بين المؤسسات، ويدعم تطوير نماذج التعلم المجتمعي وتوسيع أثرها.

وأكدت مشاركة مركز إبداع المعلم أهمية التعلم المجتمعي بوصفه نهجاً تشاركياً يضع المجتمع في قلب العملية التعليمية والتنموية، ويعزز قدرته على المبادرة وصناعة التغيير والاستجابة لاحتياجاته وأولوياته.