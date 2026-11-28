وطن للأنباء: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجوهر الحقيقي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتمثل في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل له حق تقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها منذ عام 1948.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان أصدرته ووصل وطن نسخة منه؛ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 تشرين الثاني من كل عام، إن المجتمع الدولي مطالب بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48، وضمان حقه في المساواة القومية وحقوق المواطنة، وصون شخصيته الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من شعب فلسطين.

وأشارت إلى أن يوم 29 تشرين الثاني عام 1947 شهد صدور القرار 181 الخاص بتقسيم الوطن الفلسطيني، معتبرة أنه شكل قرارا جائرا قدم أجزاء واسعة من فلسطين إلى المشروع الصهيوني، في تحد لمبادئ القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.

وأضافت أن الدول الاستعمارية الأوروبية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة وفرنسا، تدخلت في الشأن الوطني الفلسطيني باسم الانتداب، بهدف توفير الفرص والأدوات للحركة الصهيونية للاستيلاء على فلسطين، مشيرة إلى أن ذلك ارتبط بعمليات تطهير عرقي ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب الجماعية والفردية.

وأكدت الجبهة أن الدول الغربية التي تقاسمت المنطقة تتحمل مسؤولية النكبة التي أصابت الشعب الفلسطيني، مطالبة إياها بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وجعل الاعتذار مدخلا لتحمل مسؤولياتها في رسم مسار سياسي دولي يضع حلا للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية بشأن الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة.

ولفتت إلى أن تحويل يوم 29 تشرين الثاني من ذكرى صدور قرار التقسيم إلى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جاء نتيجة نهوض الشعب الفلسطيني بعد النكبة، وإصراره على حفظ هويته وشخصيته الوطنية ومواصلة الصمود والكفاح، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ليست قضية لاجئين ومساعدات إنسانية، بل قضية شعب له كيانيته الوطنية ووطنه وأرضه وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة.

وشددت الجبهة على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، كما أقرتها الشرعية الفلسطينية والشرعية الدولية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب إنهاء الانقسام، وبناء المؤسسات الوطنية الجامعة عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، والتوافق على مشروع وطني يكفل وحدة الشعب الفلسطيني في أراضي عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم والترحيل والتمييز العنصري.