وطن للأنباء: خلص تقرير حديث للجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل" (PCATI) إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت التعذيب وأقرته بشكل ممنهج ورسمي، لانتزاع اعترافات من الأسرى الفلسطينيين.

ووصف التقرير -الذي نقلته صحيفة الغارديان البريطانية أمس الخميس- قيام "إسرائيل" بإضفاء طابع مؤسسي وقانوني على استخدام التعذيب بـ"الممارسة الخطيرة"، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى أحكام قضائية جائرة لا يمكن تداركها، في ظل توجه "إسرائيل" لتطبيق قانون عنصري جديد يفرض عقوبة الإعدام ويستهدف الفلسطينيين.

وقال تقرير اللجنة إن سلطات الاحتلال توثق أحيانا بعض حالات التعذيب في سجلات رسمية، أو تمنح موافقات مسبقة على استخدام "إجراءات خاصة" أثناء الاستجواب.

اعترافات تحت التعذيب

ودرست المنظمة "الإسرائيلية" 42 حالة تقدم فيها فلسطينيون بشكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب على أيدي محققي (الشاباك) خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المشتكين أفادوا بأنهم أدلوا باعترافات عقب تعرضهم للتعذيب أو استخدام وسائل غير قانونية.

وتقول المديرة التنفيذية للجنة ساري باشي إن النظام القضائي الإسرائيلي يجيز رسميا استخدام التعذيب أداة لانتزاع الاعترافات حين يتعلق الأمر بالمعتقلين الفلسطينيين، وذلك "بصرف النظر عمّا إن كان مضمونها (الاعترافات) صحيحا أم لا".

وقد أقر الكنيست "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات" في القراءتين الثانية والثالثة يوم 30 مارس/آذار 2026، بتأييد 62 نائبا مقابل 48 وامتناع نائب واحد عن التصويت في القراءة النهائية.

الحرمان من النوم

وكان الحرمان من النوم أكثر أشكال التعذيب ورودا في الشكاوى التي درستها اللجنة، في حين تضمّن أكثر من نصف الحالات إجبار المعتقلين على البقاء في وضعيات جسدية مؤلمة، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجسدي.

وتضمن تقرير اللجنة حالة محام فلسطيني اعتُقل في فبراير/شباط 2019 وتعرّض لحرمان شديد من النوم، مشيرا إلى أنه خضع خلال 27 يوما ونصف اليوم (660 ساعة) لأكثر من 552 ساعة تحقيق، أي بمعدّل 20 ساعة يوميا، وامتدت إحدى الجلسات نحو 48 ساعة.

وقالت اللجنة إنه مع تدهور ظروف الاحتجاز بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّقت منظمات حقوقية ارتفاعا حادّا في أعمال العنف التي ارتكبها حرّاس السجون والجنود الإسرائيليون، وشملت الضرب والهجوم بالكلاب والصعق الكهربائي والتهديد والاغتصاب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقريرا عن قضية التعذيب -بما في ذلك استخدام الصعق الكهربائي- داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "حالات التعذيب وسوء المعاملة شهدت تصاعدا حادا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

والثلاثاء الماضي، صرّح رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري بأن أكثر من 9400 معتقل يتعرضون يوميا للتعذيب والتجويع والتنكيل داخل سجون إسرائيل، محذرا من أن حرمانهم من العلاج والعمليات الجراحية يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم، فيما وثقت منظمات حقوقية أخرى انتهاكات خطيرة بحق أسيرات تشمل التحرش والقمع وانتهاك خصوصيتهن.

المصدر: الجزيرة + غارديان