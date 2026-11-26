وطن للأنباء: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات جوية على مناطق في البقاع الغربي وجنوبي لبنان، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء بيروت وصور.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارتين جويتين استهدفتا أطراف بلدة عين التينة ومرتفعات تومات نيحا في البقاع الغربي.

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمّر مبنى في بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل، واستهدف بغارة أخرى بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية.

وأضافت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة حداثا، بعدما استهدفت فجراً وادي الحجير ومحيط بلدة قبريخا من جهة وادي السلوقي، فيما تعرض سهل مرجعيون لقصف مدفعي متكرر خلال ساعات الليل.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، والتي أسفرت، وفق السلطات اللبنانية، عن أكثر من 4300 شهيد و12400 جريح، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.