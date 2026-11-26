-عقوبات دولية تلوح في الأفق مع اتساع عزلة إسرائيل بسبب سياسات حكومتها

-أولمرت: استمرار الحرب والاستيطان يهدد مكانة إسرائيل ومستقبلها

-تحذيرات من تآكل مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتفاقم أزمتها السياسية والدولية

وطن للأنباء: حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق حاسم، قد يقودها إما إلى تحقيق إنجازات كبيرة تعزز مكانتها، أو إلى تدهور يهدد مستقبلها، في ظل السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والملف الإيراني.

وقال أولمرت، خلال مقابلة في بودكاست "كل الأوراق على الطاولة"، الذي يقدمه موشيه ريدمان، ونُشرت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن "إسرائيل" تواجه تراجعاً متزايداً في مكانتها الدولية، محذراً من أن استمرار النهج الحكومي الحالي سيدفع نحو مزيد من العزلة والضغوط الخارجية.

وتوقع أولمرت تصاعد العقوبات الدولية ضد "إسرائيل" خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تبدأ بتحركات نقابات عمالية أوروبية ترفض تفريغ السفن الإسرائيلية أو تقديم الخدمات للطائرات الإسرائيلية، قبل أن تتسع لتشمل دولاً مثل بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وهولندا ودولاً إسكندنافية.

وأشار إلى أن الضغوط الدولية قد تتجاوز الإجراءات الاقتصادية والنقابية، لتصل إلى تدخلات سياسية مباشرة من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى تسوية شاملة مع الفلسطينيين.

وانتقد أولمرت ما وصفه بالخلط المتعمد بين انتقاد السياسات الإسرائيلية ومعاداة السامية، معتبراً أن مشاهد الدمار والنزوح والجوع في قطاع غزة تدفع قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية، وأن تصوير هذه الانتقادات باعتبارها عداءً لليهود يعمّق عزلة "إسرائيل".

وفي سياق متصل، وجّه أولمرت انتقادات حادة لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، كما انتقد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن سكان القطاع، وتطرق إلى ما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي" الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وعلى صعيد المفاوضات السياسية، رأى أولمرت أن الانفصال عن الفلسطينيين والتوصل إلى تسوية سياسية يمثلان مصلحة استراتيجية لإسرائيل، وليس مجرد التزام أخلاقي، مستعيداً مفاوضاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2008، والتي قال إنه قدم خلالها مقترحاً شاملاً للسلام تضمن القدس الشرقية، لكنه لم يوقع عليه.

كما انتقد أداء المعارضة الإسرائيلية، معتبراً أنها لا تقدم بديلاً سياسياً واضحاً عن الحكومة الحالية، بل تحاول في بعض الملفات مجاراتها في الخطاب المتعلق بالحرب والاستيطان، الأمر الذي يضعف قدرة "إسرائيل" على الدفاع عن سياساتها أمام حلفائها الدوليين.

وفي الشأن الإيراني، تناول أولمرت الاتفاق النووي المبرم عام 2015، معتبراً أن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه عام 2018، بضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم من دون توفير بديل دبلوماسي، وأسهم في تعقيد الملف النووي الإيراني.

وحذّر كذلك من تراجع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتفكك آليات صنع القرار، منتقداً تركيز القرارات المصيرية، بما فيها القرارات المتعلقة بالحرب، بيد عدد محدود من المسؤولين، في ظل تراجع قطاعات التعليم والصحة وغياب الرقابة المستقلة الفاعلة.

واختتم أولمرت مواقفه بإعلان دعمه لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت لقيادة الحكومة المقبلة، معتبراً أن تحقيق الوحدة السياسية داخل إسرائيل لن يكون ممكناً في ظل وجود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.