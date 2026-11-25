وطن للأنباء: أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، تعرض ناقلة نفط لانفجار وحريق شديدين، إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز.

وقالت البحرية إن الناقلة كانت موجودة في منطقة محظورة، مشيرة إلى أنها تعرضت للانفجار والحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجاء ذلك بعد إعلان البحرية الإيرانية تعرض ناقلتي نفط أخريين لحوادث مماثلة في المنطقة ذاتها، إثر اصطدامهما بألغام بحرية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتعطلهما عن الحركة.

ودعت البحرية الإيرانية مالكي السفن إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية قبل عبور مضيق هرمز، والالتزام بالمسارات البحرية التي تحددها طهران، مع إبقاء أنظمة التعريف والتتبع والملاحة مفعّلة خلال العبور.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات والقيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر عبور السفن دون التنسيق المسبق مع السلطات الإيرانية.