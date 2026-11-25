بالتزامن مع مقترحات قضائية بشأن ملفات محاكمته ومضي الكنيست في تشريع يقيّد ولاية رئيس الحكومة.. نتنياهو يطالب بإنهاء محاكمته فوراً ويقول إن يده ممدودة للوحدة

وطن للأنباء: اتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، خصومه السياسيين بتلفيق قضايا الفساد ضده، مدعياً أنه تعرض على مدار عشر سنوات لتحقيقات وصفها بالوهمية، استهدفت تشويه سمعته وأدت إلى معاناة عائلته وانقسام المجتمع الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب مقترحات قدمتها هيئة القضاة التي تنظر محاكمته في المحكمة المركزية بالقدس، بشأن مسارات محتملة للتعامل مع ملفات الفساد الثلاثة التي يُحاكم فيها، وهي الملفات 1000 و2000 و4000.

وتتعلق القضية 1000 باتهام نتنياهو بتلقي هدايا ثمينة، بينها السيجار والشمبانيا، من رجال أعمال، فيما تتناول القضية 2000 محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس بشأن التغطية الإعلامية، أما القضية 4000 فتتعلق باتهامه بمنح تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا".

وتضمنت المقترحات القضائية إسقاط تهمة الرشوة في الملف 4000، وإعادة النظر في الملف 2000، والبحث عن تسوية في الملف 1000، دون أن يعني ذلك صدور قرار بتبرئة نتنياهو أو إنهاء محاكمته.

وقال نتنياهو: "تم إنجاز شيء ما في المحاكمة.. قبل عشر سنوات قلت إنه لن يحدث شيء، لأنه لم يكن هناك شيء، وكنت أعلم أن الحقيقة ستنكشف للجميع".

وأضاف: "لقد ظُلمت ظلماً فادحاً، لا سيما بعد التحقيقات الوهمية التي استهدفت تشويه سمعتي، والتحريض الشديد الذي جرح روحي. من سيعيد هذه السنوات؟ من سيعيد إلينا العقد الذي كان بإمكاننا فيه أن نكون أحراراً؟".

وادعى أن عشرات من أقاربه تعرضوا للإذلال خلال التحقيقات، وأن حياتهم دُمرت، معتبراً أن هذه القضايا تسببت في عشر سنوات من الانقسام والتشرذم داخل المجتمع الإسرائيلي.

وشدد نتنياهو على ضرورة إنهاء محاكمته فوراً، فيما انتقد تحرك خصومه السياسيين لتمرير مشروع قانون يحد من تولي رئيس الحكومة منصبه لأكثر من ثماني سنوات، والذي اجتاز القراءة التمهيدية في الكنيست.

وقال إن خصومه يسارعون إلى تمرير القانون بدافع الذعر، في محاولة لإقصاء مرشح اختاره الجمهور، مضيفاً: "يفعلون هذا في إيران وكوريا الجنوبية.. إنه أمر جنوني".

وفي سياق متصل، استغل نتنياهو المؤتمر للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع كتلة التغيير، رغم الخلافات والشروط التي تحيط بالمفاوضات مع ممثلي غادي آيزنكوت.

وقال: "رغم المعاناة التي تكبدتها أنا وزوجتي وأبنائي وأقاربي وشعب إسرائيل بأكمله، يجب على جميع مواطني إسرائيل الدعوة إلى المصالحة.. إننا نواجه مخاطر محدقة، وعلينا أن نتحد لمناقشتها ولضمان مستقبل إسرائيل، ويدي ممدودة للوحدة".

وتأتي دعوة نتنياهو في ظل تعثر المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الخلافات بين المعسكرات السياسية، بالتزامن مع تصاعد الضغوط القضائية والسياسية على رئيس الحكومة، وسط محاولات لتقييد فرصه في تولي المنصب مستقبلاً.