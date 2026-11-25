وطن للأنباء: اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإجماع، قرارا يحدد مسار عمل المنظمة المستقبلي، استنادا إلى مخرجات الدورة السادسة عشرة للمؤتمر، التي عقدت العام الماضي، والتكليف المنبثق عن توافق جنيف، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.

ويعد القرار تاريخيا، إذ اعتمد بعد 30 عاما من عدم التوصل إلى توافق دولي جامع بشأن الإشارة إلى فلسطين.

وتضمن القرار فقرتين تتعلقان بفلسطين، تدعوان إلى تعزيز عمل وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في الأونكتاد، والمساهمة في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعافيه.

كما أكد القرار مواصلة عمل المنظمة بشأن التكاليف الاقتصادية للاحتلال وآفاق التعافي الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، استنادا إلى ما ورد في توافق جنيف بشأن مساعدة الشعب الفلسطيني.

ويؤكد إدراج هذه المضامين في القرار استمرار الاهتمام بالاقتصاد الفلسطيني ضمن برنامج عمل الأونكتاد، سواء من خلال دراسة التكاليف الاقتصادية للاحتلال، أو بحث آفاق التعافي وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز عمل الوحدة المختصة بمساعدة الشعب الفلسطيني.

ويضع القرار إطارا عاما لتوجيه أعمال المنظمة خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ الأولويات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في مؤتمر الأونكتاد السادس عشر، ومن بينها مواصلة تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.