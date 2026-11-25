-طهران تتخلى عن سقف الألفي كيلومتر وتلوّح بصواريخ يصل مداها إلى 4500 كيلومتر

-تقديرات: إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية

-العقيدة الإيرانية تتجه نحو توسيع نطاق الردع واستهداف قواعد أميركية في المنطقة وأوروبا

-تباين أميركي إسرائيلي بشأن توقيت استئناف المواجهة.. نتنياهو يدفع نحو ضربة سريعة وترامب يتريث

-دعم روسي وصيني يعزز مساعي طهران لإعادة بناء قدراتها الصاروخية وتطوير المسيّرات

-هدنة مسلحة بلا ضمانات.. إيران تلوّح بتوسيع كلفة أي مواجهة مقبلة على المنطقة والاقتصاد العالمي

وطن للأنباء: تتجاوز المخاوف الراهنة من تجدد المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مجرد استئناف الغارات الجوية أو الصدام حول الملف النووي؛ إذ تتجه المؤشرات نحو مشهد أكثر تعقيدا تعيد فيه طهران ترميم قدراتها الصاروخية، وتلوّح بتوسيع النطاق الجغرافي لردودها.

وتجمع قراءات صحف لوموند ولاكروا وبلومبرغ على استنتاج محوري مفاده أن الحرب السابقة لم تحسم الصراع، بل دفعت طهران إلى تبني عقيدة عسكرية أكثر هجومية تجعل من ترسانتها أداة مركزية للردع والتفاوض، في محاولة لاستعادة أوراق القوة ومنع فرض الاستسلام عليها تحت وطأة الحصار والضغوط.

ولم يعد التحرك الإيراني مقتصرا على تعويض خسائر الحربين الماضيتين، بل انتقل إلى خطاب عسكري يتوعد بنقل المواجهة إلى خارج حدود الشرق الأوسط.

فوفقا لصحيفة لوموند، تخلت طهران في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عن القيد السياسي الذي ارتبط بعهد المرشد السابق علي خامنئي، والذي كان يحدد مدى الصواريخ الإيرانية بألفي كيلومتر.

وترافق هذا التحول مع دعوات رسمية لتوجيه رد "فوري وفعال، من دون أي قيود جغرافية"، وتصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، أكد فيها امتلاك بلاده صواريخ يصل مداها إلى 4500 كيلومتر، مما يضع قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي ضمن مرمى النيران.

ويرى الباحث في كلية كينغز كوليدج في لندن، جيم لامسون، أن العقيدة الإيرانية باتت "أكثر هجومية واستباقية"، وتستند إلى إستراتيجية "فرض التكاليف" لجعل أي هجوم مستقبلي باهظ الثمن عسكريا واقتصاديا وجغرافيا على جميع الأطراف المشاركة أو الداعمة له، وذلك لإقناع واشنطن وتل أبيب والعواصم الأوروبية بأن الحرب المقبلة لن تبقى حبيسة المجال الإيراني.

متضررة لكنها صامدة

ويتفق التقريران الفرنسيان على أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية العسكرية الإيرانية، لكنها عجزت عن شلّ القدرة الصاروخية للنظام.

وتتراوح التقديرات الأمريكية في وول ستريت جورنال بين 1500 و2500 صاروخ متبقٍ، فيما تشير تقديرات لاكروا إلى وجود ما بين 1700 و2000 صاروخ، مقارنة بأكثر من 3000 قبل الحرب.

ورغم صعوبة التحقق من الأرقام بسبب تحصين المنشآت تحت الأرض، يشكك الباحث جيم لامسون في دقة هذه الإحصاءات، منبّها إلى أنها تغفل المخزون الأكبر من الصواريخ قصيرة المدى القادرة على ضرب القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في الخليج.

وعلى صعيد التصنيع، تبدو القدرة الإنتاجية أكثر تضررا من التخزين، إذ تعتمد طهران حاليا على مكونات مصنّعة قبل الحرب، بينما تقدر مصادر لاكروا الإنتاج الحالي بنحو 50 صاروخا شهريا فقط، ومع ذلك، فإن عدم استعادة طهران كامل قدراتها السابقة لا يعني فقدانها أدوات التهديد والردع الفعّال.

تمدد الجغرافيا ومضيق هرمز

وينذر التحول في العقيدة الإيرانية بامتداد رقعة الحرب المقبلة لتشمل القواعد الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك قواعد في تركيا تقع ضمن مدى الصواريخ البالغ 2000 إلى 2500 كيلومتر، فضلا عن تهديد أي دولة أوروبية تقدم دعما لوجستيا أو عسكريا للعمليات ضد إيران.

وفي الإطار الإقليمي، تؤكد الضربات الإيرانية الأخيرة على منشآت أمريكية في البحرين، مقر الأسطول الخامس، أن دول الخليج تظل في صلب معادلة التصعيد.

من زاوية أخرى، يسلط الكاتب مارك تشامبيون في وكالة بلومبرغ الضوء على الجبهة الاقتصادية ومضيق هرمز بوصفهما الورقة الأخطر بيد طهران.

وبينما يقلل العالم من احتمالات الحرب نظرا لكلفتها العالية وعدم ضمان نتائج الحملة الجوية الأمريكية، كثفت إيران منذ أكتوبر/تشرين الأول هجماتها على السفن في المضيق، مما رفع تكاليف التأمين البحري وأدى إلى تراجع بنسبة 40% في ناقلات النفط الفارغة المتجهة إلى الخليج.

وبذلك، توظف طهران موقعها الجغرافي لتهديد إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، وهو ما عبر عنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بتأكيده أن بلاده تعتبر الحصار الاقتصادي "عملا حربيا" ستعمل على كسره.

تباين واشنطن وتل أبيب

ورغم وحدة الهدف بين الحليفين، تكشف لاكروا عن تباين في الحسابات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يضغط لتوجيه ضربة سريعة قبل أن ترمم إيران قدراتها النووية والصاروخية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو أكثر ترددا بعد أن حدد يناير/كانون الثاني 2027 موعدا لاتخاذ قرار استئناف العمليات.

ويعزى هذا التريث الأمريكي إلى إفساح المجال أمام الضغوط والمفاوضات، وإلى التداعيات السياسية الداخلية عقب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي المقابل، تستفيد إيران من شبكة دعم خارجية لإطالة أمد قدرتها على الردع ومنع انهيار ترسانتها؛،إذ تشير لاكروا إلى موافقة روسيا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على تزويد طهران بـ90 منصة إطلاق صواريخ متقدمة، وتقديمها صورا فضائية ومساعدات تقنية في مجال المسيّرات وتحديد الأهداف، وفق الباحثة سيمون ليدين، بالتوازي مع دعم صيني يشمل محركات وبطاريات للمسيرات.

هدنة مسلحة بلا ضمانات

وتكشف القراءات الثلاث أن المنطقة لا تقف أمام سلام مستقر، بل تعيش هدنة مسلحة محفوفة بالمخاطر.

فإيران، التي لا ترى مكاسب في الوضع القائم وترفض شروطا تعتبرها استسلاما، قد تلجأ للتصعيد لفرض كلفة اقتصادية وسياسية تغير شروط واشنطن، دون أن يعني ذلك استعدادها الفوري لحرب شاملة غدا.

وفي المقابل، تدرك الإدارة الأمريكية أن تدمير مزيد من المنشآت لن ينهي التهديد، بل قد يفجر أزمة طاقة دولية.

وهكذا، أفرزت الحرب السابقة مفارقة خطيرة: لم يُنهِ القصف التهديد الإيراني، بل دفع طهران لتوسيع نطاق الرد وربط أمن الخليج والاقتصاد العالمي بأي مواجهة قادمة، في وقت يستعد فيه الجميع للحرب دون أن يملك أي طرف ضمانة للتحكم في نهايتها.

المصدر: بلومبيرغ + لاكروا + لوموند