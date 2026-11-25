رام الله – وطن للأنباء: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإعلان عن حزمة رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين والاتحاد الأوروبي و12 اقتصادا آخر، تتضمن رسوما بنسبة 20% على السلع الصينية قابلة للارتفاع إلى 40% في حال انهيار المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول أمريكي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة مرتقب اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن النسب المقترحة تشمل 15% على واردات الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية رفعها إلى 20%، التزاما بالاتفاق التجاري المبرم بين الجانبين.

وبحسب الوكالة، ستُفرض رسوم بنسبة 15% على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، قابلة للارتفاع إلى 20%، فيما ستواجه المنتجات الهندية رسوما بنسبة 17% في حال إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، قد ترتفع إلى 25%.

وتشمل قائمة الاقتصادات الأخرى بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند وفيتنام، فيما استُبعدت مؤقتا المكسيك والنرويج من الإجراءات المقترحة، رغم استمرار دراستها.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن الرسوم لا تزال في مرحلة تلقي التعليقات العامة، ما يعني إمكانية تعديلها في ضوء الملاحظات أو المفاوضات الإضافية، على أن يصدر القرار النهائي في يناير/كانون الثاني المقبل. وأشارت إلى أن الاقتصادات المعنية، بما فيها الصين، أُبلغت مسبقا بالإجراءات.

ولن تُضاف الرسوم الجديدة إلى الرسوم القائمة بنسبة 10% أو 12.5% المفروضة بموجب تحقيق منفصل بشأن تطبيق قوانين العمل القسري، إذ ستُطبق النسبة الأعلى فقط على المنتجات الخاضعة لكلا الإجراءين.

وتستثني الخطة واردات النفط والغاز والمنتجات الغذائية التي لا تُزرع في الولايات المتحدة، إلى جانب السلع الخاضعة لرسوم قطاعية، مثل الأدوية والمعادن الحيوية.

وتأتي الإجراءات في إطار مساعي إدارة ترمب لإعادة بناء أجندتها الجمركية، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط الماضي عدم دستورية الرسوم التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ.

واستندت الإدارة في تحركها الجديد إلى تحقيقات فتحها مكتب الممثل التجاري الأمريكي في 11 مارس/آذار الماضي، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وشملت الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات التصنيع لدى 16 اقتصادا.

وتثير الرسوم المقترحة مخاوف بشأن مستقبل الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، التي ينتهي أجلها في يناير/كانون الثاني المقبل، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديدها.