وطن للأنباء: قدّم حزب الليكود، برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، طعناً أمام المحكمة المركزية في القدس، على نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالباً بإلغاء نتائج التصويت في 120 مركز اقتراع وإجراء انتخابات جديدة فيها.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية، يستند الطعن إلى ادعاءات بوقوع مخالفات انتخابية في مراكز اقتراع عدة، خصوصاً في البلدات العربية، يزعم الحزب أنها أثّرت في نزاهة عملية التصويت ونتائجها.

وطالب الليكود بإلغاء نتائج التصويت في 120 مركزاً، وطرح حلاً بديلاً يقضي بإلغاء النتائج في 95 مركز اقتراع، وفق ما ورد في تفاصيل الطعن.

وتتركز أبرز ادعاءات الحزب على استخدام وسائل إلكترونية لتتبع الناخبين ومعرفة من أدلى بصوته، إلى جانب مزاعم بوقوع مخالفات أخرى خلال العملية الانتخابية.

ويأتي تقديم الطعن بعد موافقة المحكمة المركزية في القدس على تمديد المهلة القانونية الممنوحة للحزب حتى الأربعاء، لإتاحة المجال أمامه لاستكمال مراجعة المواد الانتخابية وإعداد ملفه القضائي.

في المقابل، سبق أن أشارت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إلى أن الادعاء المتعلق بتتبع نسب التصويت، حتى في حال إثباته، لا يشكل بحد ذاته أساساً قانونياً لإلغاء أصوات صناديق الاقتراع، كما قالت إن التحقيقات المتعلقة بمزاعم التزوير لم تقدم أدلة على مخالفات من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات.

وكانت نتائج الانتخابات قد أفرزت 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو، مقابل 48 مقعداً للكتل التي يسعى غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة من خلالها، فيما حصلت القوائم العربية على 19 مقعداً، ما أدى إلى فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية.