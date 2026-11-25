وطن للأنباء: شارك رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، متحدثًا في جلسة حوارية ضمن أعمال قمة "QS للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2026"، التي تستضيفها جامعة خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتنظمها مؤسسة "كيو إس" (QS)، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات وتقييم مؤسسات التعليم العالي، بمشاركة نخبة من قادة مؤسسات التعليم العالي وصنّاع السياسات والباحثين وممثلي القطاعات الصناعية من مختلف أنحاء العالم.

وتناولت الجلسة، التي جاءت بعنوان "ما بعد التعاون: بناء شراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي لتعزيز النمو"، سبل تطوير العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الصناعية، والانتقال بها من أطر التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق النمو وتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات سوق العمل.

واستعرض الأستاذ الدكتور أبو كشك تجربة جامعة القدس في ربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج الدراسات الثنائية التي تنفذها الجامعة بالشراكة مع أكثر من 250 شركة ومؤسسة، إلى جانب منظومة الابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشاريع الناشئة، والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وحلول تطبيقية، بما يعزز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين الجامعات والقطاع الصناعي، تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز قدرة الخريجين على المنافسة والإسهام في مختلف القطاعات.

وشهدت القمة جلسات رئيسة ونقاشات حوارية وورش عمل تناولت عددًا من القضايا المحورية في مستقبل التعليم العالي، وفي مقدمتها تأثير الذكاء الاصطناعي في أساليب التعليم والتعلم، وسبل إعداد الكفاءات لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ودور مؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصادات المستقبل.

وتأتي مشاركة رئيس الجامعة في إطار حرص جامعة القدس على تعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية والبحثية، بما يدعم تنافسيتها الدولية، ويعزز مسيرتها في التصنيفات العالمية، لا سيما بعد تقدمها في تصنيف QS للجامعات في المنطقة العربية لعام 2027، وحلولها في المرتبة 45 عربيًا والأولى فلسطينيًا.