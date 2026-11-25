"يشار" يخصص حقائب "الأمن" والمالية والخارجية لقيادات المعارضة.. ونتنياهو يضغط على "يهدوت هتوراه" وسط انقسام بشأن الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.

وطن للأنباء: أعدّ حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، تشكيلة وزارية أولية لحكومة إسرائيلية يسعى إلى تنصيبها نهاية الأسبوع المقبل، بالاستناد إلى الأحزاب الحريدية والقائمة الموحدة، في حال إخفاق المفاوضات مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة.

وبحسب التشكيلة التي أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأربعاء، سيتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة، ورئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وزارة "الأمن"، ورئيس "بياحد"، نفتالي بينيت، وزارة المالية، ورئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، وزارة الخارجية.

فيما تُخصص وزارة "الأمن" الداخلي لرئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان. ويسعى "يشار" إلى الاحتفاظ بوزارة القضاء وإسنادها إلى أوريت فركاش هكوهين أو حيلي تروبر، فيما يطالب حزب "الديمقراطيين" بالحقيبة، ويرجّح أن يرشح لتوليها إفرات رايتن.

وسينعكس حسم الخلاف على حقيبة القضاء على توزيع وزارة التعليم، التي يُطرح اسما عدي ألتشولر ونعما لازيمي لتوليها، إذ قد يحصل "الديمقراطيون" على حقيبة التعليم إذا احتفظ "يشار" بوزارة القضاء. أما وزارة الهجرة والاستيعاب، فتُخصص لحزب "يسرائيل بيتينو"، على أن يختار ليبرمان الوزير الذي سيتولاها.

نتنياهو يتحرك على وقع تقارب الحريديين مع آيزنكوت

وفي ظل تقدم الاتصالات بين الحريديين ومعسكر آيزنكوت، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، رئيس كتلة "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر، في الكنيست، الأربعاء، خلال اجتماع عاجل بادر إليه نتنياهو واستمر نحو 30 دقيقة.

وخصص نتنياهو معظم الاجتماع، بحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، للاستفسار عن وضع المفاوضات مع آيزنكوت، فيما أبلغه آشر بأنه يتحرك وفق توجيهات المرجعيات الدينية الحريدية، التي تقضي بفحص جميع الخيارات السياسية المتاحة.

وجاء اللقاء وسط استياء من احتمال تعيين رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وزيرًا للبناء والإسكان، خلفًا لحاييم كاتس الذي استقال من منصبه صباح الأربعاء.

واشترط آشر موافقته على تعيين سموتريتش بإقرار نتنياهو برنامج "أوفك حداش" فورًا (ربط المؤسسات التعليمية الحريدية بالبرنامج رغم أنها لا تدرس المواد الأساسية)، بعدما اتهمه بأنه "ماطل معنا طوال ولاية حكومية كاملة" في هذا الشأن.

تباين المواقف "يهدوت هتوراه"

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو طلب من كاتس إخلاء منصبه لصالح سموتريتش، استجابة لمطلب عضو الكنيست عن "يهدوت هتوراه"، إلياكيم شتارك، الذي كثّف ضغوطه عقب التقارير عن التقدم في مفاوضات "يهدوت هتوراه) مع معسكر آيزنكوت.

وتندرج مساعي تعيين سموتريتش، وفق التقرير، في إطار محاولات نتنياهو الحفاظ على تحالفه السياسي مع شتارك، في ظل تباين مواقف مكونات "يهدوت هتوراه"، الذي يشغل سبعة مقاعد في الكنيست، بشأن الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.

وينتمي شتارك ومئير بوروش إلى كتلة "أغودات يسرائيل"، ويتخذان موقفًا أكثر تشددًا إزاء الانضمام إلى حكومة معسكر التغيير مقارنة بآشر والنواب الثلاثة الآخرين في كتلة "ديغل هتوراه"، فيما يُعد موقف يتسحاق غولدكنوبف، من "أغودات يسرائيل"، قريبًا من موقف آشر.

وفي ظل معارضة آشر الشديدة لتعيين سموتريتش وزيرًا للإسكان، ترى "يسرائيل هيوم" أن الدفع بهذا التعيين يرمي إلى توجيه إنذار نهائي للحريديين، وأن المضي فيه سيشير إلى أن نتنياهو خلص إلى أن أزمته مع "يهدوت هتوراه" بلغت طريقًا مسدودًا.

المصدر: "عرب48"