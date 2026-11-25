وطن للأنباء: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه لقاء السيناتور الديمقراطي المنتخب عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد (عبدول السيد)، لبحث خطة لتوفير الرعاية الصحية لجميع الأمريكيين تحت اسم "ترمب كير"، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن الملف.

وأشاد ترمب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك بوست" داخل المكتب البيضاوي، الثلاثاء، بمقترح عبدول إطلاق اسم الرئيس على خطته للرعاية الصحية القائمة على نظام الممول الواحد، واصفا الفكرة بأنها "ذكية للغاية".

وقال ترمب ضاحكا، عندما سألته الصحيفة عن خطة "ترمب كير" الذهبية التي يروج لها عبدول "إنه رجل ذكي، لقد قام بعمل جيد، بل قام في الواقع بعمل جيد للغاية".

وأضاف، من دون تحديد موعد للقاء المرتقب، "أعلم أنني سألتقيه، وربما يكون بإمكاننا التوصل إلى حل وسط".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تشريعية مع الديمقراطيين، مؤكدا أن الجانبين يستطيعان تحقيق "أمور عظيمة معا".

وقال ترمب "سأستخدم حق النقض ضد كل ما يُطرح، ثم أعتقد أنهم سيرغبون في التفاوض في مرحلة ما. وأنا سأفعل ذلك، ويمكننا العمل على ملف الرعاية الصحية، ويمكننا تحقيق الكثير من الأمور العظيمة معا".

وأشار إلى أن الرعاية الصحية من أبرز الملفات التي يمكن العمل عليها، مضيفا "لم ينجح أوباما كير، وأود أن أوفر رعاية صحية ممتازة لشعب بلادنا".

عرض عبدول السيد

ولم يرد مكتب عبدول السيد على الفور على طلب الصحيفة للتعليق، غير أن السيناتور المنتخب كان قد أعرب عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي.

وقال عبدول للإذاعة الوطنية العامة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مخاطبا ترمب "دونالد، إذا كنت تستمع إليّ، فهناك الكثير مما يمكننا العمل عليه معا. يسعدني عقد لقاء معك. دعنا نحدد ما يمكننا العمل عليه وإنجازه".

وكان الديمقراطي المنتخب عن ولاية ميشيغان قد طرح فكرة بطاقة تأمين صحي ذهبية توفر رعاية شاملة، تحمل اسم "ترمب كير" منقوشا على سطحها، في خطوة قالت صحيفة "نيويورك بوست" إنها تهدف إلى استمالة الرئيس وكسب دعمه للخطة.

ونشر عبدول تصميما أوليا للبطاقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشار إلى حساب ترمب في منشوره، قائلا "دونالد، هذا العرض مطروح على الطاولة. اضمن الرعاية الصحية لكل أمريكي، من المهد إلى اللحد".

وأكد عبدول استعداده لفعل كل ما يلزم لإقرار الخطة، مشيرا إلى أن الاسم الذي ستحمله لا يمثل أولوية بالنسبة إليه.

وقال للإذاعة الوطنية العامة "ضعوا اسمه عليها، فمن المرجح أن يقرها. ولا أجد حرجا في فعل ذلك، ولا يهمني الاسم الذي تُطلقونه عليها".

ما بعد الخصومة

وبحسب "نيويورك بوست"، تعكس التصريحات الأخيرة تحولا في نبرة الخطاب بين ترمب وعبدول السيد منذ انتخابات التجديد النصفي التي جرت مطلع الشهر الجاري.

فخلال الحملة الانتخابية، وصف ترمب منافسه الديمقراطي بأنه "جهادي مجنون يريد تدميركم"، في حين اتهمه عبدول بتبني خطاب يحرض على الكراهية، وأشاد بناخبي ميشيغان لتجاهلهم تلك التصريحات.

وقال عبدول في خطاب الفوز "أثبتت ميشيغان مدى عظمتنا، ورفضت حملة مليئة بالكراهية والحقد، لم يكن لديها ما تقوله بشأن القضايا المطروحة، ولم تكن تريد سوى التركيز على اسمي ووجهي".

ويأتي الحديث عن التعاون المحتمل في ظل استعداد الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

خلاف بشأن التكاليف

وتُعد خطة "ميديكير للجميع" من أبرز المشاريع التي يتبناها الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، إذ تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة من خلال نظام تأمين حكومي موحد.

غير أن الجمهوريين يعارضون الخطة بشدة، بسبب المخاوف من ارتفاع التكاليف الحكومية المترتبة على اعتماد نظام الممول الواحد.

وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد قدّر عام 2022 أن اعتماد هذا النظام سيرفع حجم الدعم الفدرالي للرعاية الصحية من 1.5 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، في مقابل انخفاض إجمالي النفقات الصحية التي يدفعها المرضى من أموالهم الخاصة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "كايزر فاميلي" في سبتمبر/أيلول الماضي أن 66% من البالغين يؤيدون اعتماد نظام حكومي موحد للتأمين الصحي.

وبلغت نسبة التأييد 84% بين الديمقراطيين، مقابل 34% بين الجمهوريين، مما يعكس تباينا في المواقف الحزبية تجاه مقترحات إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي.

المصدر: الجزيرة + نيويورك بوست