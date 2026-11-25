وطن للأنباء: أسقطت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بمنع إعادة جثامين فلسطينيين تتهمهم "إسرائيل" بتنفيذ عمليات، بعد تصويت 62 عضوًا ضده مقابل تأييد 51 عضوًا.

ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية اللازمة لاجتياز القراءة التمهيدية، ما أدى إلى إسقاطه وإزالته من جدول أعمال الكنيست.

وكان المشروع، الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست تسفيكا مور، من حزب "الصهيونية الدينية"، ينص على عدم إعادة جثامين من تصفهم "إسرائيل" بـ"منفذي العمليات"، ودفنهم في مقابر مخصصة لما تسميه "قتلى العدو"، مع منح رئيس الحكومة صلاحية إصدار قرار استثنائي بإعادة الجثمان في ظروف محددة، من بينها صفقات تبادل الأسرى.

ويأتي طرح المشروع في سياق تشريعات ومقترحات مثيرة للجدل داخل الكنيست، تتعلق بالتعامل مع جثامين الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية، وسط مطالبات فلسطينية متواصلة بتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنها.