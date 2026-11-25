وطن للأنباء: أسهمت زيادة تمثيل القائمة المشتركة في الكنيست في إسقاط مشروع قانون "المؤذن" الذي استهدف تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، بعدما صوّت نوابها ضده، ليُهزم المشروع في القراءة التمهيدية بأغلبية 63 نائبًا مقابل 45 أيّدوه.

وقالت القائمة المشتركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن إسقاط مشروع القانون العنصري يمثل خطوة مهمة في مواجهة محاولات التضييق على المساجد وحرية العبادة، واستهداف حقوق المجتمع الفلسطيني ومقدساته.

وكان المشروع، الذي طرحه حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يستهدف فرض قيود على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وفرض غرامات مالية باهظة، إلى جانب منح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة معداتها بذريعة "منع الضوضاء".

وأكدت القائمة المشتركة أن الأذان جزء أصيل من المشهد الديني والثقافي والتاريخي في البلاد، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس به أو تكميمه تحت أي ذريعة قانونية.

وحذّرت من أن إسقاط المشروع لا يعني انتهاء محاولات التضييق على المساجد، مؤكدة مواصلة متابعة أي إجراءات أو ممارسات تستهدف حرية العبادة، بما في ذلك فرض الغرامات التعسفية أو طرح تشريعات مشابهة.