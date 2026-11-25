وطن للأنباء: جددت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تأكيدها أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون هدفاً لقواتها، في حال نفذت السعودية تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، الموظفين والعاملين في تلك الموانئ والموجودين بالقرب منها، داعيةً إياهم إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها.

كما دعت جميع الشركات الملاحية إلى إخلاء سفنها من تلك الموانئ على الفور.

وفجراً، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التحذير نفسه. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء أن السعودية شنّت عدواناً على ميناء الحديدة غربي اليمن.