وطن للأنباء: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى التحرك الفوري لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، محذرا من تزايد خطر ارتكاب جرائم جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال تورك، في بيان، إن الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تشير إلى تزايد خطر ارتكاب مزيد من الجرائم، مشيرا إلى أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، أعلنوا مرارا سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية.

وأعرب عن استنكاره انتشار التحريض على الكراهية وارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى جريمة الإبادة الجماعية، في أوساط مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، واصفا ذلك بالأمر المروع.

وأضاف أن المفوضية حذرت مرارا من أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل خطرا حقيقيا على استمرار وجود الفلسطينيين بوصفهم مجموعة، معربا عن قلقه البالغ إزاء الطابع المتزايد في تعميمه ومنهجيته للانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار تورك إلى أن التحذيرات الأممية لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الجرائم لا تزال تتكرر، لافتا إلى استمرار قتل المدنيين، وتعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للتهجير القسري، في وقت يشير فيه مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائما.

وشدد على أن جميع الدول ملزمة بالتحرك فورا لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ودعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد.

الحصار وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية حاجة لحبيب، إن المنظمات الإنسانية عاجزة عن تلبية احتياجات الفلسطينيين في القطاع بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات.

وأضافت لحبيب، خلال مداخلة أمام البرلمان الأوروبي في جلسة عامة خصصت لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، أن الاستجابة الإنسانية لن تكون بمستوى الاحتياجات المتزايدة ما لم تغير إسرائيل سياستها وتسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضحت أن المنظمات الإنسانية تمتلك القدرة والاستعداد لإيصال المساعدات، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الفلسطينيين الأكثر احتياجا، مشددة على أن تعذر إيصال المساعدات لا يرتبط بقدرات هذه المنظمات، بل بخيار سياسي واضح، في إشارة إلى القيود الإسرائيلية.

ولفتت إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 1600 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى جانب استمرار النزوح الجماعي والنقص الحاد في المواد الأساسية.

إيواء النازحين

وفيما يخص أزمة إيواء النازحين مع حلول فصل الشتاء، قالت لحبيب إن العاصفة الأولى التي ضربت قطاع غزة أغرقت أكثر من 70 ألف خيمة، وألحقت أضرارا بمساكن النازحين.

وأضافت أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها منظمات إنسانية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال خارج قطاع غزة، بانتظار سماح إسرائيل بإدخالها، رغم الحاجة الماسة إليها مع حلول فصل الشتاء.

ودعت إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وإزالة القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الأساسية، وضمان عمل المنظمات الإنسانية بأمان وفاعلية.

وأكدت أن المشكلة لا تكمن في نقص التمويل أو الإمدادات الإنسانية على المستوى الدولي، وإنما في عدم السماح بإدخالها إلى قطاع غزة.