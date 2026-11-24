كاتس يتحدث عن استعدادات لشن هجوم محتمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.. وطهران تنفي الاتهامات وتصف التقارير بأنها مضللة

وطن للأنباء: اتهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية، متوعداً بمنعها من الوصول إلى القدرة على امتلاك هذه الأسلحة، في تصريحات تأتي وسط تصاعد الجدل داخل إسرائيل والولايات المتحدة بشأن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع طهران.

وقال كاتس، الثلاثاء، خلال إحاطة إعلامية لمراسلين عسكريين ودبلوماسيين في "تل أبيب"، إن "إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية"، مؤكداً أن إسرائيل "لن تسمح لها بامتلاك هذه القدرة"، فيما اتهمها بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأفراد من عائلته وكبار المسؤولين في إدارته.

وأضاف أن إيران اتخذت، وفق تقديراته، قراراً استراتيجياً بتطوير هذا النوع من الأسلحة، في محاولة لاستعادة قدرتها على الردع وموازنة التفوق العسكري الإسرائيلي، بعد الأضرار التي لحقت بها خلال المواجهات السابقة.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تمتلكان معلومات استخبارية بشأن البرنامج الإيراني المزعوم، لكنه امتنع عن الكشف عن مدى تقدم طهران في تطوير هذه الأسلحة أو المواقع التي يجري فيها العمل.

ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع ما وصفه بالتهديد الكيميائي الإيراني منذ أشهر، مشدداً على ضرورة منع طهران من بلوغ مرحلة امتلاك قدرة عملياتية على استخدام هذه الأسلحة.

وفيما يتعلق بالتحرك العسكري المحتمل، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مستعدان لتنفيذ هجوم مشترك، مشيراً إلى أن الخطط العملياتية جاهزة، وأن القرار بشأن المشاركة الأميركية يعود إلى الرئيس دونالد ترمب.

وأكد أن إسرائيل تفضل تنفيذ أي تحرك عسكري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكنها لن تنتظر وصول التهديد إلى مرحلة يصعب التعامل معها، وفق تعبيره.

في المقابل، نفت إيران الاتهامات الإسرائيلية، ووصف المتحدث باسم وزارة خارجيتها التقارير التي تتحدث عن تطوير أسلحة كيميائية بأنها "مضللة"، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة اختلاق مبررات لتوسيع الحرب ضد بلاده.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل خلافات داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن توقيت توجيه ضربة جديدة لإيران، إذ يرى مسؤولون وشخصيات سياسية أن الاتهامات المتعلقة بالبرنامج الكيميائي لا تبرر شن هجوم عسكري فوري دون مشاركة أميركية.