وطن للأنباء: كشفت تحقيقات صحفية إسرائيلية عن فتح جيش الاحتلال 16 تحقيقاً جنائياً في شبهات استخدام فلسطينيين دروعاً بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، دون تقديم أي جندي أو ضابط للمحاكمة على خلفية هذه الممارسات حتى الآن.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن عشرة من التحقيقات تتعلق بحوادث وقعت في قطاع غزة، فيما تتعلق التحقيقات الستة الأخرى بحوادث في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه القضايا تكشف اتساع نطاق استخدام المدنيين الفلسطينيين في مهام عسكرية خطرة، رغم الحظر الرسمي المعلن لهذه الممارسة داخل جيش الاحتلال.

وبحسب الصحيفة، فُتحت التحقيقات الستة الأولى المتعلقة بقطاع غزة في أعقاب ضغوط دولية، وتقارير وشهادات وثّقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن استخدام فلسطينيين دروعاً بشرية خلال العمليات العسكرية، فيما تتعلق التحقيقات العشرة الأخرى بحوادث وقعت خلال عامي 2024 و2025، استناداً إلى معلومات حصلت عليها منظمة حقوقية إسرائيلية تُدعى "هتسلاخا"، عبر طلبات حرية المعلومات.

وأوضحت "هآرتس" أن جيش الاحتلال يصف هذه الممارسة رسمياً بأنها "استغلال السكان المدنيين في العمليات العسكرية"، فيما يطلق عليها جنود في الميدان اسم "إجراء البعوضة"، وتقوم على إجبار فلسطينيين، بينهم معتقلون وقاصرون، على دخول مبانٍ وأنفاق ومواقع يُشتبه باحتوائها على عبوات ناسفة أو مسلحين، بهدف تفتيشها واستكشافها قبل دخول القوات إليها.

وقائع في جنين وطولكرم

واستشهدت الصحيفة بتقرير أصدرته مؤسسة "الحق" في حزيران/يونيو 2025، وتضمن شهادات لفلسطينيين قالوا إن قوات الاحتلال استخدمتهم دروعاً بشرية خلال عمليات عسكرية، بينهم قاصرون.

ومن بين الوقائع التي أوردها التقرير، إجبار فلسطيني على تفتيش منشأة تحت الأرض في مدينة جنين خلال أيلول/سبتمبر 2024، في حين دفعت قوات الاحتلال، في كانون الأول/ديسمبر 2023، سائق سيارة إسعاف إلى دخول مبنى مهجور في مدينة طولكرم، بعد إبلاغه بوجود مصاب داخله.

وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتلال دخلت المبنى بعد خروج سائق الإسعاف منه، ليتبين عدم وجود أي مصاب في المكان.

من غزة إلى الضفة ولبنان

وفي قطاع غزة، أشارت "هآرتس" إلى أن استخدام الفلسطينيين في هذه المهام بدأ في عدد محدود من الوحدات العسكرية، ولا سيما وحدات المشاة النظامية، قبل أن تتسع الممارسة لاحقاً، وفقاً لما نقلته عن مصادر عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن الشرطة العسكرية تحقق في ما إذا كانت هذه الممارسة قد تحولت إلى إجراء متكرر ومعتاد داخل بعض الوحدات.

كما استشهدت بشهادة جندي خدم في وحدة دبابات، قال فيها إن وحدته استخدمت فلسطينياً لتفتيش المنازل والبحث عن عبوات ناسفة، فيما تحدث جندي آخر عن استخدام شخص في تفتيش مبنى خلال عملية عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأفادت الصحيفة بأن مصدراً عسكرياً ذكر أن الجنود كرروا استخدام هذه الممارسة في المنطقة ذاتها بعد نحو شهر، وأن الشخص الذي أُجبر على تنفيذ المهمة قُتل جراء انفجار.

تحقيق تلفزيوني جديد وموقف جيش الاحتلال

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبث هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء الأربعاء، تحقيقاً استقصائياً جديداً بشأن استخدام جيش الاحتلال الفلسطينيين دروعاً بشرية في قطاع غزة، والمعروف داخل المؤسسة العسكرية باسم "إجراء البعوضة".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التحقيق يأتي بعد سلسلة تقارير استقصائية نشرتها وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس"، تناولت شهادات فلسطينيين وجنود إسرائيليين بشأن إجبار مدنيين على دخول مبانٍ وأنفاق ومواقع خطرة قبل اقتحامها من قبل القوات العسكرية.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال إن أوامره وتعليماته تحظر استخدام المدنيين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم ميدانياً في قطاع غزة لتنفيذ مهام عسكرية، مضيفاً أن هذه التعليمات يجري توضيحها للجنود بصورة دورية خلال الحرب.

ورغم هذه التصريحات، لم تسفر التحقيقات الـ16، وفق ما أوردته "هآرتس"، عن تقديم أي جندي أو ضابط للمحاكمة حتى الآن، ما يثير تساؤلات بشأن آليات المساءلة العسكرية ونتائج التحقيقات في الانتهاكات المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية.

ويُحظر استخدام المدنيين دروعاً بشرية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الممارسة عام 2005، إلا أن تقارير وشهادات متتالية أعادت إثارة القضية خلال الحرب على قطاع غزة.