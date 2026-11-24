وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن وكهوفا وآبار مياه في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، وخربت ممتلكات المواطنين واقتلعت أشجارا.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية تعود للمواطن عامر الدبابسة، ومسكنا للمواطن صلاح الدبابسة، وكهفا سكنيا يؤوي 14 فردا، إضافة إلى بئر مياه وخزانات مياه.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت أيضا مسكنًا للمواطن راغب الدبابسة يؤوي 7 أفراد، وبئر مياه، ووحدة صحية، واقتلعت أشجارا وأسيجة، كما هدمت كهفا سكنيا للمواطن حسام راغب الدبابسة يؤوي 3 أفراد، وخربت خزانات مياه.

وأشار مخامرة إلى أن عمليات الهدم طالت كذلك كهفا سكنيا للمواطن فؤاد الدبابسة يؤوي 7 أفراد، وبئر مياه، وكهفا سكنيا للمواطن موسى محمد الدبابسة يؤوي فردين، إضافة إلى هدم وحدات صحية واقتلاع أشجار.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية للمواطن عبد الله محمود الدبابسة تؤوي 5 أفراد، وغرفة سكنية للمواطن معاذ موسى الدبابسة تؤوي 4 أفراد، وهدمت وحدات صحية وآبار مياه وخربت خزانات مياه.

وأوضح أن قوات الاحتلال خربت شبكة الكهرباء وأجزاء من شبكة المياه المحلية، واقتلعت عددا من الأشجار، وألحقت أضرارا بمساحات من أراضي المواطنين.