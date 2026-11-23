وطن للأنباء: قال رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، إنه لا يرى تهديدا مباشرا وفوريا من إيران على دولة الاحتلال يلزم القيام بعملية قبل تشكيل حكومة.

وذكر في جلسة كتلته بالكنيست، أن "التهديد بالغ الخطورة الذي لا يزال موجودا في إيران هو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، الذي لم يدمر ولم يتم إخراجه" من هناك، مشيرا إلى أنه "يجب التركيز عليه".

وتطرق إلى المفاوضات الجارية مع الليكود، قائلا "سنبذل قصارى جهدنا من أجل وحدة حقيقية، لا مجرد تسوية سياسية"، مضيفا "وحدة تقوم على تعزيز القيم: لن يكون هناك أي تنازل بشأن إنشاء لجنة تحقيق رسمية، أو فرض الخدمة (العسكرية) على الجميع، أو تغيير الواقع الأمني وحماية الديمقراطية. ملتزمون بذلك".

فيما قال رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو خلال جلسة لكتلة الليكود في الكنيست، موجها حديثه إلى آيزنكوت "من يقلل من شأن التهديدات ويستخف بها، فإنه يفعل ذلك لأسباب سياسية".

واعتبر أن "غالبية ساحقة من مواطني الدولة الذين يرون في إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، تتطلع إلى حكومة وحدة. وينبع هذا التطلع من إدراك بسيط هو أن قدرتنا على ضمان مستقبلنا في مواجهة التهديدات الكبيرة المحيطة بنا، تعتمد على وحدتنا".

ودعا نتنياهو إلى أن "يبدي كل طرف مرونة تتيح التوصل إلى تفاهمات، بما في ذلك بقضية التجنيد، حيث يتعين علينا التوصل إلى اتفاق مع الحريديين، الذين يجب أن يكونوا جزءا من حكومة الوحدة. عندما أتحدث عن المرونة، لا أقصد قبول مواقفنا بالكامل، ولا مواقف الطرف الآخر بالكامل".

وكرر مهاجمته للأحزاب العربية "لا يمكننا الموافقة على حكومة يشارك فيها ’مؤيدو الإرهاب’ ويتحكمون بها. حكومة كهذه لا يمكنها محاربة الإرهاب"، مضيفا "الحكومة التي تريد النضال من أجل مستقبل الدولة اليهودية، لا يمكن أن تكون معتمدة على أولئك الذين يريدون القضاء على الدولة اليهودية. لا يمكن لحكومة صهيونية أن تكون خاضعة لسيطرة أحمد الطيبي ولا عوفر كسيف، ولا زملائهما".

وتحدث عن تعيين النائبين يوسف جبارين ومنصور عباس رئيسين للجان في الكنيست، بالقول "هذا أشبه تماما بترك القط يحرس القشدة"؛ على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إنه "إذا أمر نتنياهو بشن هجوم مستقل على إيران، فهذا أمر غير قانوني بشكل واضح".