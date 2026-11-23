وطن للأنباء: سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، محلا تجاريا في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو المجلس القروي مراح رباح حسين الشيخ، بأن مستوطنين اقتحموا بمركباتهم، فجر اليوم، القرية ودمروا باب محل تجاري لبيع الخضار والفواكه، يعود للمواطن خليل إبراهيم الشيخ، وسرقوا أغلب ما في داخله.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا منزلين للشقيقين يوسف، وياسر علي الشيخ، وحاولوا سرقة مركبة من المكان، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك، كما تم تكسير زجاج مركبة تعود للمواطن معاذ محمود الشيخ.