تبدو إسرائيل اليوم أمام استحقاق يتجاوز حدود المواجهة الميدانية، ويتصل بصورة باتت تتآكل، وسمعة أخذت تتصدع تحت وطأة ما اقترفته من جرائم، ومأزق سياسي وأخلاقي لم تعد محاولات التبرير قادرة على احتوائه أو الالتفاف على تداعياته. فحجم الانكشاف الذي أصاب روايتها أمام العالم، وما تراكم من مشاهد القتل والتدمير والتجويع والتهجير، لم يعد مجرد أزمة إعلامية عابرة يمكن احتواؤها ببعض التصريحات أو حملات العلاقات العامة، بل بات عبئا استراتيجيا يفرض نفسه على أي حكومة إسرائيلية قادمة، ويضع أمامها مهمة إعادة ترميم صورة دولة أخذت تفقد قدرتها على تسويق ذاتها بالخطاب التقليدي الذي طالما احتمت خلفه. وفي هذا السياق، لا تبدو تصريحات غادي آيزنكوت، الذي وصف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالإرهاب اليهودي، مجرد موقف سياسي في مواجهة بن غفير وسموتريتش، ولا اعترافا أخلاقيا متأخرا بحقيقة يعرفها الفلسطينيون ويعيشون تفاصيلها منذ سنوات، بقدر ما تستدعي قراءة ما وراء التصريح، والبحث في دوافعه وتوقيته، وما إذا كان جزءا من محاولة لإعادة صياغة المشهد الإسرائيلي، والتخلص من بعض مظاهره الأكثر فجاجة، تمهيدا لإعادة تسويق دولة الاحتلال أمام العالم بوجه أقل قبحا، دون الاقتراب من جوهر السياسات التي أنتجت هذا القبح وأمدته بأسباب البقاء.

فإسرائيل التي تريد الخروج من دائرة الاتهام الدولي، وتخفيف وطأة ما التصق بها من توصيفات، وتجاوز حالة التآكل التي أصابت صورتها وسمعتها، تحتاج إلى تقديم مشهد آخر، مشهد الدولة التي تعترف بالتطرف، وتحارب الإرهاب، وتلاحق الخارجين عن القانون، وتفصل بين مؤسساتها وبين مجموعات متطرفة تتصرف خارج إرادتها. وما أسهل أن تبدأ عملية التجميل من هنا، من تسمية بعض الجرائم، وإدانة بعض مرتكبيها، وإظهار قدر من الحزم تجاه أولئك الذين باتوا يشكلون إحراجا سياسيا وإعلاميا، لا لأن ضحاياهم فلسطينيون، بل لأن أفعالهم أصبحت تهدد ما تبقى من صورة الدولة أمام العالم. إنها محاولة محتملة لإعادة ترتيب الواجهة، وتقديم بعض التنازلات الشكلية، وإظهار أن ثمة دولة قانون تقف في مواجهة التطرف، فيما الحقيقة أكثر تعقيدا ودموية من هذه الصورة المصممة بعناية.

لكن أي خدعة أكبر من أن تقدم دولة الاحتلال نفسها للعالم باعتبارها حارسة القانون في مواجهة إرهاب المستوطنين؟ وأي وقاحة سياسية أكثر فجاجة من أن تتحدث عن الإرهاب وكأنها تقف على الضفة الأخرى منه، لا في قلبه، ولا في موقع الراعي والحامي والممهد لطرقه؟ إن إرهاب المستوطنين ليس كائنا هبط من فراغ، وليس ظاهرة منفصلة عن الدولة، ولا عصابات تائهة في أرض لا تعرف سلطتها. هؤلاء يتحركون في بيئة صنعتها الحكومات الإسرائيلية، وتغذيها سياسات الاستيطان، وتمنحهم الحماية والحصانة، وتفتح أمامهم أبواب الأرض، فيما تغلقها في وجه أصحابها الفلسطينيين. إن المستوطن الذي يحرق بيتا، أو يقتلع شجرة، أو يعتدي على إنسان، لا يتحرك في فراغ سياسي وأمني، بل في ظل منظومة تعرف جيدا ما يجري، وتملك من الأدوات ما يكفي لوقفه، لكنها كثيرا ما تختار أن تتعامل مع الضحية باعتبارها المشكلة، ومع المعتدي باعتباره تفصيلا يمكن احتواؤه، أو حادثا عابرا لا يستحق أن يفسد مشروع الاستيطان.

وما الإرهاب الاستيطاني إلا الوجه الأكثر فجاجة لمنظومة تتعدد وجوهها وأدواتها، وتلتقي جميعها عند غاية واحدة .. إخضاع الفلسطيني، وتضييق مساحات حياته، ودفعه نحو الرحيل، وتحويل

وجوده على أرضه إلى معركة يومية مع الخوف والاقتلاع. في القرى والتجمعات الفلسطينية، حيث تتسلل اعتداءات المستوطنين إلى تفاصيل الحياة، وحيث يصبح الطريق إلى الحقل مغامرة، والوصول إلى الأرض مخاطرة، وحماية البيت من الحرق أمنية، لا يحتاج الإرهاب إلى بيانات إعلان ولا إلى شعارات كبيرة، يكفي أن يظل الفلسطيني محاصرا بالخوف، وأن تتكرر الاعتداءات حتى تصبح الحياة نفسها شكلا من أشكال العقوبة. ثم يأتي من يكتشف فجأة أن هذه المجموعات تمارس الإرهاب، وكأن البيوت لم تحترق من قبل، وكأن الأشجار لم تقتلع، وكأن الدم لم يسفح، وكأن الفلسطيني لم يكن يصرخ منذ سنوات بأن هناك إرهابا منظما، يجد في سلطة الاحتلال حاضنته وغطاءه وامتداده.

غير أن الإرهاب الإسرائيلي لا يقف عند حدود المستوطن الذي يطلق العنان لعدوانه، ولا عند عصابات ترتدي ثوب التطرف وتستقوي بالسلاح والحماية، فثمة إرهاب أكثر انتظاما، وأكثر قدرة على فرض نفسه، وأكثر اتساعا في أثره، ذلك الإرهاب الذي يرتدي الزي الرسمي، ويصدر الأوامر، ويختبئ خلف النصوص والتعليمات والقرارات، ويمنح القتل صفة الإجراء، والقمع صفة القانون، والتنكيل صفة الضرورة الأمنية. إنه الإرهاب الرسمي الذي لا يحتاج إلى أقنعة، لأنه يملك سلطة فرض تعريفاته، ولا يحتاج إلى تبرير طويل، لأنه يملك منابر تبرير الجريمة، ولا يخشى المساءلة لأنه يقف خلف منظومة كاملة من الحماية السياسية والعسكرية والقضائية.

في السجون الإسرائيلية، حيث يقبع آلاف الفلسطينيين في ظروف قاسية، وحيث تتوالى الشهادات عن التنكيل والتعذيب والتجويع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، تتجلى صورة أخرى من صور هذا الإرهاب، صورة لا تحتاج إلى مستوطن يقتحم قرية أو يحرق منزلا، لأن الجدران والأسلاك والأبواب الحديدية تتولى المهمة، ولأن الجسد الفلسطيني المحاصر يصبح ساحة مفتوحة لممارسات لا تقل وحشية عن تلك التي تقع في الميدان. السجن هنا ليس مجرد مكان لاحتجاز من انتزعت حريته، بل يتحول في ظل الممارسات والشهادات المتواترة إلى أداة لإرهاب الإنسان، وكسر إرادته، وتعذيب ذاكرته، وإشعاره بأنه لا يملك من جسده ولا من كرامته شيئا. وحين يصبح الموت، أو التعذيب، أو الإهانة، أو الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، جزءا من واقع الأسرى، فإن الحديث عن الإرهاب لا يعود بحاجة إلى البحث عن مجموعات متطرفة، فالدولة نفسها تصبح عنوانا له، ومؤسساتها أدواته، وأجهزتها مسرحه.

وما أوامر إطلاق النار، وما الاستخدام المفرط للقوة، وما الرصاص الذي يسبق أي سؤال، وما استباحة الأجساد الفلسطينية في الشوارع والمخيمات والقرى، إلا وجها آخر من وجوه الإرهاب الرسمي؟ حين يتحول الفلسطيني إلى هدف محتمل، وحين يصبح إطلاق النار جزءا من قواعد التعامل، وحين لا تكون حياة الإنسان ضمانة تمنع الرصاصة، بل تفصيلا يتوقف على تقدير جندي أو تعليمات قائد أو مزاج قوة مسلحة، فإننا أمام منظومة لا يمكن تبرئتها من الإرهاب بمجرد إدانة مجموعة من المستوطنين. فالدولة التي تشرعن القوة المفرطة، وتوسع دائرة الحصانة، وتمنح أجهزتها صلاحيات تجعل حياة الفلسطيني معلقة على فوهة السلاح، لا يمكنها أن تتقمص دور الواعظ الأخلاقي، ولا أن تتحدث عن الإرهاب وكأنها اكتشفته للتو في مزارع الضفة وعلى أطراف القرى الفلسطينية.

إن محاولة الفصل بين إرهاب المستوطنين وإرهاب الدولة ليست سوى لعبة لغوية وسياسية، يراد منها تفكيك الصورة إلى أجزاء صغيرة حتى لا يرى العالم المشهد كاملا. هذا مستوطن متطرف، وذاك جندي ينفذ تعليمات، وهذا وزير يحرض، وذاك مسؤول يبرر، وهذه حكومة تتنصل، وتلك مؤسسة تحقق، ثم يغرق الجميع في تفاصيل الأسماء والصفات، بينما الحقيقة تقف أمامهم واضحة:

منظومة احتلال تنتج العنف، وتعيد توزيعه بين أدواتها، وتستخدم كل أداة في المكان الذي تراه مناسبا، ثم تحاول غسل يديها من الدم عندما يصبح الدم عبئا على صورتها. قد تتبرأ من المستوطن حين يحرجها، وقد تدين جنديا حين يصبح المشهد فاضحا، وقد تفتح تحقيقا حين تشتد الضغوط، لكنها لا تقترب من السؤال الذي يفضح أصل الحكاية: من الذي صنع البيئة التي يتحول فيها الاعتداء إلى سلوك مألوف، والقتل إلى إجراء، والتهجير إلى سياسة، والإفلات من العقاب إلى قاعدة؟

إن تصريحات آيزنكوت، مهما بدا فيها من وضوح في تسمية اعتداءات المستوطنين، لا ينبغي أن تمنح دولة الاحتلال صك براءة، ولا أن تتحول إلى شهادة حسن سلوك في زمن تتسابق فيه إسرائيل على استعادة صورتها أمام العالم. فليس كل من سمى الجريمة قد قرر محاسبة مرتكبيها، وليس كل من أدان الإرهاب قد خرج من عباءته، وليس كل من تحدث عن القانون يؤمن به حين يكون القانون في مواجهة مصالحه. وربما كان أخطر ما يمكن أن يحدث أن يتحول هذا الاعتراف إلى جزء من حملة ترميم واسعة، تستبدل فيها إسرائيل بعض الوجوه الأكثر تطرفا، وتعيد ترتيب خطابها، وتقدم نفسها باعتبارها دولة تواجه الإرهاب، بينما تظل الأرض الفلسطينية مسرحا لإرهاب المستوطنين، وإرهاب الجيش، وإرهاب السجون، وإرهاب القرارات والأوامر والسياسات التي لا تتوقف عن سحق الحياة الفلسطينية.

ليس الفلسطيني بحاجة إلى آيزنكوت كي يكتشف إرهاب المستوطنين، ولا إلى بن غفير كي يفهم أن الاعتداءات ليست حوادث معزولة، ولا إلى حكومة إسرائيلية جديدة كي يعرف أن الإرهاب لا يقتصر على من يحرق منزلا، بل يمتد إلى من يقتلع صاحبه من أرضه، ومن يحاصره، ومن يحرمه من الحياة الآمنة، ومن يعتقله ويعذبه، ومن يطلق النار عليه، ومن يقرر أن حياته أقل قيمة من حسابات الأمن والسياسة. الفلسطيني يعرف ذلك جيدا، لأنه عاشه، ودفع ثمنه، ودفن ضحاياه، ووقف أمام بقايا بيوته وأشجاره، ولم يكن ينتظر من داخل منظومة الاحتلال اعترافا كي يصدق ما يراه كل يوم.

أما إسرائيل، فليس ما تحتاج إليه اليوم مجرد تحسين صورتها، بل أن تواجه حقيقة الصورة التي صنعتها بنفسها. لن ينقذها تبديل المصطلحات، ولن تطهرها إدانة انتقائية، ولن يمنحها الحديث عن إرهاب المستوطنين براءة من إرهابها الرسمي. فالدم لا يتبدل لونه بتبدل القاموس، والجريمة لا تصبح أقل فظاعة حين ترتدي ثوب القانون، والاحتلال لا يصبح أكثر إنسانية حين يتحدث عن التطرف الذي ينبت في ظله. قد تنجح إسرائيل في تجميل وجهها لبعض الوقت، وقد تجد من يشتري روايتها الجديدة، وقد تنجح في إعادة تدوير خطابها وتصديره إلى العالم، لكن خلف كل طلاء جديد جدار متشقق، وخلف كل بيان أنقاض، وخلف كل محاولة للتبرؤ من الإرهاب حقيقة لا يمكن محوها: ليس إرهاب المستوطنين خارج دولة الاحتلال، وليس الإرهاب الرسمي حادثا منفصلا عن سياستها؛ إنهما وجهان لمنظومة واحدة، تتقاسم الأدوار، وتختلف في الأدوات، لكنها تلتقي على استباحة الفلسطيني وأرضه وحقه في الحياة.