وطن للأنباء: أصيب مواطن، اليوم الاثنين، برضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا المواطن محمود موسى الهريمي، أثناء حراثته أرضه، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تفاقمت في الفترة الأخيرة، بحق المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من محافظة بيت لحم، وآخرها فجر اليوم عندما تمت سرقة محل تجاري لبيع الخضراوات والفواكه في قرية مراح رباح جنوبا.