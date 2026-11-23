وطن للأنباء: كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية مقربة من مسؤولين في البيت الأبيض، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي أعد تقريرا رفعه إلى الرئيس دونالد ترامب، يتضمن تقييما لفاعلية العقوبات والحصار المفروضين على إيران.

وبحسب المصادر، فإن التقرير يسلط الضوء على أوجه قصور في ملاحقة الشبكات المالية الإيرانية، خصوصا تلك التي تعتمد على وسطاء وشركات واجهة ومؤسسات مصرفية في أوروبا وآسيا، ويقترح توسيع نطاق العقوبات لتشمل جهات صينية وشبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت أن التقييم الذي أعده مجلس الأمن القومي يشير إلى أن الإجراءات الأمريكية، رغم اتساع نطاقها، لم تحقق حتى الآن النتائج السياسية المرجوة، وفي مقدمتها دفع طهران إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات.

ثغرات في شبكة العقوبات

وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن التقرير رصد استمرار نشاط شبكات مالية تستخدمها إيران لتحويل الأموال وتسوية المعاملات التجارية، مستفيدة من شركات واجهة تعمد إلى تغيير أسمائها أو القائمين عليها، مع الإبقاء على أنشطتها وقنوات تعاملاتها الأساسية.

وأشارت إلى أن بعض المؤسسات المصرفية الأوروبية والآسيوية لا تزال تشكل، بحسب التقييم الأمريكي، مسارات تستغلها هذه الشبكات لتنفيذ معاملات مالية مرتبطة بإيران، رغم العقوبات والإجراءات الرقابية التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضافت أن التقرير يتضمن ملاحظات بشأن فاعلية تطبيق العقوبات ومتابعة الوسطاء الماليين، معتبرا أن الاكتفاء بإدراج أسماء جديدة على قوائم الحظر لا يضمن تفكيك الشبكات القائمة، ما دامت قادرة على إعادة تنظيم أنشطتها من خلال كيانات بديلة.

ولفتت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تراهن على أن يؤدي تشديد الحصار والعقوبات إلى تضييق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، بما يدفعها إلى تقديم تنازلات تفاوضية، إلا أن استمرار قنوات مالية وتجارية خارج نطاق الرقابة الفاعلة حال دون تحقيق هذه النتيجة بالمستوى الذي كانت تستهدفه واشنطن.

شركات صينية تحت المجهر

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أمريكي مقرب من مسؤولين في البيت الأبيض، إن التقرير يدعو إلى توسيع العقوبات على الشركات الصينية التي تؤدي دورا في تجارة النفط الإيراني، خصوصا تلك التي تمتلك أساطيل للنقل البحري وترتبط في الوقت نفسه بتعاملات تجارية مع شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية.

وأوضح أن استهداف هذه الشركات قد يتيح لواشنطن توسيع الضغوط الاقتصادية على شبكات نقل النفط الإيراني، عبر تهديد مصالحها التجارية والمالية خارج السوق الإيرانية.

وأشار الدبلوماسي إلى أن التقرير تناول كذلك الجهود التي بذلتها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لمواجهة مسارات تهريب النفط والالتفاف على الحصار البحري، لكنه خلص، بحسب المصدر، إلى أن هذه الإجراءات لم تنجح في إغلاق جميع الثغرات.

وعزا ذلك إلى قدرة الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري على تعديل مساراتها وأساليب عملها، مستفيدة من خبرتها في التعامل مع العقوبات والقيود المفروضة على التجارة الإيرانية.

البنوك وشركات الواجهة

وبحسب الدبلوماسي الأمريكي، فإن التقرير يوصي بتوسيع قوائم العقوبات لتشمل مزيدا من الشركات الإيرانية الوهمية وشركات الواجهة المستخدمة في المعاملات التجارية والمالية.

كما يدعو إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات المصرفية الأجنبية التي لا تلتزم بمتطلبات العقوبات الأمريكية، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بفحص الحسابات والتحويلات المالية والتعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة.

عقوبات تكشف امتداد الشبكات

وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في 20 نوفمبر الجاري، فرض عقوبات على أربعة إيرانيين قالت إنهم يؤدون أدوارا رئيسية في تسهيل بيع النفط الإيراني واستعادة عائداته من الخارج.

وشملت العقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري، وماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، اللذين تتهمهما واشنطن بالعمل ضمن شبكة تتولى تحصيل عائدات نفطية لصالح النظام الإيراني.

كما طالت محمد حسين سروتي، نجل القيادي في الحرس الثوري محسن سروتي، الذي قالت الخزانة الأمريكية إنه تولى مناصب تنفيذية في شركات مرتبطة بشبكات بيع النفط الإيراني، من بينها شركة توسطت في شحنات نفطية موجهة إلى مصاف صينية مستقلة تعرف باسم «مصافي إبريق الشاي».

وشملت القائمة مجتبى عرب نجاد، نجل الرئيس التنفيذي لشركة «ماهان إير» حميد عرب نجاد، الذي تتهمه واشنطن بالمشاركة في عمليات بيع النفط والمساعدة في توفير احتياجات مرتبطة بالشركة الخاضعة للعقوبات.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن هذه الشبكات تشكل جزءا من منظومة أوسع تعتمد عليها طهران لتسويق نفطها في الخارج واستعادة عائداته، رغم القيود الأمريكية المفروضة على القطاع.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد مواصلة تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، مستهدفا الحرس الثوري والشبكات التي تتهمها واشنطن بتمويل أنشطته والالتفاف على العقوبات.

ممرات يصعب إغلاقها

من جانبه، يرى الباحث في مركز ستاندرد للدراسات، الدكتور فرهاد دزه يي، أن إحكام الحصار البحري على إيران يواجه تحديات معقدة، في ظل تعدد المسارات التي يمكن للشبكات المرتبطة بطهران استخدامها للالتفاف على القيود المفروضة.

وقال دزه يي، إن شبكات نقل النفط الإيرانية استفادت، خلال مراحل سابقة من الحصار، من تحركات ومناورات بحرية ومسارات إمداد بديلة مكنتها من تجاوز بعض القيود، إلى جانب استمرار نشاط شبكات تجارية ومالية مرتبطة بالعراق.

وأضاف أن الإجراءات الأمريكية لم تتمكن من تعطيل جميع الشبكات التابعة لجهات نافذة في النظام الإيراني، وفي مقدمتها الحرس الثوري، مشيرا إلى وجود مسارات بديلة عبر بحر قزوين تعقد جهود تطويق الأنشطة التجارية الإيرانية.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لإيران يمنحها منافذ برية وبحرية متعددة، ما يجعل فرض حصار شامل عليها أمرا بالغ الصعوبة، حتى مع امتلاك الولايات المتحدة قدرات عسكرية واقتصادية واسعة.

واعتبر أن تعزيز الرقابة على شبكات النقل والتحويلات المالية قد يكون أكثر تأثيرا من الاكتفاء بتشديد القيود البحرية، نظرا إلى قدرة طهران على التكيف مع الضغوط وإعادة تنظيم قنواتها التجارية.



المصدر: موقع "إرم نيوز"