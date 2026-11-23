وطن للأنباء: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية في المنطقة.

وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة في شارع الطينة جنوبي خان يونس، فيما تجدد إطلاق النار شرقي المدينة.

وحسب ذات المصادر، فإن جيش الاحتلال أطلق منذ ساعات صباح اليوم النيران المكثفة شرقي مدينة حمد شمالي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، صدرت أمس الأحد، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 1675 شهيدًا و6095 مصابًا، فيما جرى انتشال جثامين 851 شهيدًا.