تفتح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي منحت الديمقراطيين فرصة استعادة السيطرة على الكونغرس، فصلاً جديداً من التجاذبات السياسية في واشنطن، لا يقتصر على الصراع الحزبي حول إدارة الملفات الداخلية، بل يمتد إلى السياسة الخارجية وصلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وصولاً إلى مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل.

إن توجه الديمقراطيين لطرح أجندة تتناول تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، إلى جانب تقييد صلاحيات الرئيس في شن الحروب دون موافقة الكونغرس، وفرض قيود محتملة على المساعدات المقدمة لإسرائيل، يعكس تحولاً في طبيعة النقاش السياسي الأمريكي، ويكشف عن اتساع مساحة الاعتراض على سياسات الإدارة الحالية، خصوصاً في ظل الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة.

الأهمية السياسية لهذا التحول تكمن في أن الكونغرس ليس مجرد مؤسسة تشريعية تراقب أداء البيت الأبيض، بل يمتلك أدوات دستورية ومالية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في قرارات الإدارة، بما في ذلك تمويل العمليات العسكرية والمساعدات الخارجية ، ومن هنا، فإن أي محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية قد تشكل اختباراً حقيقياً للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحد من قدرة البيت الأبيض على اتخاذ قرارات مصيرية بصورة منفردة.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن التطور الأكثر أهمية يتمثل في احتمال انتقال ملف المساعدات الأمريكية من دائرة الإجماع التقليدي بين الحزبين إلى دائرة النقاش والمساءلة السياسية ، فالدعم العسكري والسياسي الأمريكي ظل لعقود أحد أهم مرتكزات القوة الإسرائيلية، لكن تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية، واتساع الاعتراض على سياسات إسرائيل العسكرية، يفتحان الباب أمام مطالبات بربط المساعدات بشروط وضمانات تتعلق باستخدام الأسلحة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تفسير هذه النتائج باعتبارها تحولاً جذرياً وفورياً في السياسة الأمريكية. فالديمقراطيون أنفسهم ليسوا كتلة سياسية متجانسة في موقفهم من إسرائيل ، كما أن المؤسسات الأمريكية والتحالفات الاستراتيجية والمصالح الأمنية تفرض قيوداً على أي تغيير سريع ، وبالتالي، فإن الانتقال من الخطاب الانتخابي إلى قرارات تشريعية ملزمة سيحتاج إلى توافقات سياسية ومعارك داخل الكونغرس، وربما مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.

لكن مجرد وضع المساعدات لإسرائيل على طاولة النقاش التشريعي يمثل تطوراً مهماً؛ لأنه يكسر، ولو جزئياً، حالة الحصانة السياسية التي تمتعت بها هذه المساعدات لعقود، ويمنح الأصوات المطالبة بمراجعة العلاقة مع إسرائيل مساحة أكبر للتأثير في القرار الأمريكي.

فلسطينياً، تكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية، إذ إن استمرار الاحتلال والحرب والتدمير والاستيطان لا يرتبط فقط بالسياسات الإسرائيلية، وإنما أيضاً بمستوى الغطاء السياسي والعسكري الذي توفره واشنطن، وأي مراجعة جدية لهذا الدعم يمكن أن تفتح نافذة لتغيير موازين الضغط السياسي، لكنها لن تتحقق بمجرد تبدل الأغلبية في الكونغرس، بل تحتاج إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي قادر على تحويل التحولات داخل الولايات المتحدة إلى مواقف وضغوط عملية.

إن التحدي الحقيقي أمام الديمقراطيين سيكون في اختبار مدى استعدادهم للانتقال من انتقاد السياسات إلى تغييرها، ومن المطالبة بتقييد صلاحيات الرئيس إلى ممارسة الرقابة الفعلية على قرارات الحرب والمساعدات العسكرية.

في المحصلة، قد لا نشهد انقلاباً سريعاً في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، لكننا أمام احتمال دخول العلاقة مرحلة أكثر تعقيداً، تصبح فيها المساعدات موضع مساءلة سياسية وتشريعية، بدلاً من بقائها ملفاً محصناً من الخلافات الحزبية.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يكون هذا التحول بداية مراجعة أمريكية حقيقية للانحياز المطلق لإسرائيل، أم مجرد خلاف سياسي داخلي ينتهي عند حدود التصريحات والمناورات الانتخابية، فيما يواصل الفلسطينيون دفع ثمن السياسات ذاتها؟