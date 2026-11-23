لم يكن المشروع الوطني الفلسطيني، منذ انطلاقته المعاصرة، مشروع حزب أو فصيل بعينه، بل مشروع تحرر وطني لشعب يسعى إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار واستعادة حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة والاستقلال. وقد شكّلت منظمة التحرير الفلسطينية الإطار السياسي الجامع لهذا المشروع، على الرغم من تعدد الفصائل واختلاف مرجعياتها الفكرية وبرامجها السياسية.

غير أن التحولات التي شهدتها الساحة الفلسطينية، منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وتأسيس السلطة الوطنية عام 1994، مرورًا بالانتخابات التشريعية عام 2006 والانقسام عام 2007، وصولًا إلى الحرب التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023، تثير سؤالًا يتجاوز الخلافات التقليدية بين الفصائل إلى مستقبل المشروع الوطني ذاته: هل تأتي محاولات استيلاد تيارات أو أحزاب سياسية جديدة استجابةً لحاجة وطنية فلسطينية، أم أنها تستهدف الاستيلاء على المشروع الوطني وإعادة تعريف أهدافه ومرجعياته وأدواته؟

وبصيغة أخرى، هل ما زال الفلسطينيون أمام مشروع وطني واحد تتنافس على قيادته الأحزاب القائمة أو الجديدة التي تنشأ بإرادة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل تآكل شرعية القيادة القائمة، أم أمام مشاريع حزبية متعددة يتنافس أصحابها على اكتساب صفة المشروع الوطني؟

من التعددية داخل المشروع الوطني إلى تعددية المشاريع

نشأت التعددية الفصائلية الفلسطينية في سياق حركة تحرر وطني، لا في إطار دولة مستقلة تتنافس أحزابها على إدارة مؤسساتها. ولذلك كان الاختلاف بين الفصائل يدور، من حيث المبدأ، حول الوسائل والبرامج والأولويات، فيما ظلت الحقوق الوطنية الأساس المشترك الذي تستمد منه الفصائل شرعيتها.

وقد أتاح هذا الترتيب الجمع بين التعددية السياسية ووحدة التمثيل الوطني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

لكن هذه المعادلة بدأت تتعرض للاهتزاز مع انتقال مركز الثقل السياسي، جغرافيًا، من الشتات إلى جزء من الوطن، ومؤسسيًا، من منظمة التحرير إلى السلطة الوطنية، بالتزامن مع تراجع فاعلية مؤسسات المنظمة وتزايد التداخل بين الحزب الحاكم والسلطة والتمثيل الوطني.

ثم أضاف صعود حركة حماس، بوصفها قوة سياسية وعسكرية خارج إطار منظمة التحرير، تحديًا جديدًا لمعادلة التمثيل الوطني، ولا سيما مع اختلاف مرجعيتها الفكرية وبرنامجها السياسي عن البرنامج الذي تبنته المنظمة.

وهكذا لم يعد الاختلاف مقتصرًا على كيفية تحقيق الأهداف الوطنية، بل امتد إلى تعريف هذه الأهداف، والجهة المخولة بتمثيل الشعب الفلسطيني، والعلاقة بين المقاومة والمفاوضات، وبين التحرير وإقامة الدولة.

وبذلك أخذت التعددية الحزبية تتحول من تعددية داخل المشروع الوطني إلى تنافس بين تصورات مختلفة للمشروع ذاته.

الاستيلاء على السلطة ليس استيلاءً على المشروع الوطني

تكمن الإشكالية الأساسية في الخلط بين حق الحزب في الوصول إلى السلطة وحقه في إعادة تعريف المشروع الوطني.

ففي الدول المستقلة، تمنح الانتخابات الحزب الفائز تفويضًا لإدارة الدولة خلال مدة محددة، لكنها لا تمنحه ملكية الدولة أو حق التصرف بمصالحها العليا خارج الضوابط الدستورية.

أما في الحالة الفلسطينية، فإن المسألة أكثر تعقيدًا؛ لأن السلطة الوطنية ليست دولة مستقلة ذات سيادة، بل سلطة محدودة الصلاحيات، بينما يظل المشروع الوطني أوسع منها جغرافيًا وسياسيًا وقانونيًا، لارتباطه بحقوق الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

ومن هنا، فإن الفوز بالانتخابات التشريعية لا يمنح الحزب الفائز تفويضًا تلقائيًا لإعادة تعريف الأهداف الوطنية أو احتكار القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والمفاوضات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقد كشفت انتخابات عام 2006 عمق هذه الإشكالية؛ إذ منح فوز حماس شرعية انتخابية لتشكيل الحكومة، لكنه لم يحسم مسألة المرجعية الوطنية أو العلاقة بين برنامج الحركة وبرنامج منظمة التحرير.

وفي المقابل، لم تكن الشرعية التاريخية للمنظمة كافية لإعفاء مؤسساتها من التجديد الديمقراطي، أو لتبرير احتكار القرار السياسي من جانب القوى المهيمنة عليها، ولا سيما حركة فتح.

وأفضى العجز عن تنظيم العلاقة بين الشرعيتين إلى صراع تجاوز إدارة السلطة، وانتهى بانقسام سياسي وجغرافي ومؤسسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهكذا تحول التنافس على السلطة إلى تنازع على الشرعية والتمثيل، ثم إلى صراع على حق تحديد المصالح والأهداف الوطنية.

عندما يتحول الحزب إلى مشروع وطني بديل

إن أخطر ما أفرزه الانقسام ليس وجود سلطتين سياسيتين فحسب، بل نشوء واقع تتصرف فيه القوى المتنافسة على أساس أن برامجها الحزبية تمثل المشروع الوطني، وأن شرعيتها الخاصة تمنحها حق اتخاذ قرارات مصيرية باسم الشعب الفلسطيني.

فقد أصبح الحفاظ على السلطة ومؤسساتها ومصادر قوتها جزءًا من حسابات الأحزاب، وأخذت الحدود تتلاشى بين المصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية.

ولا يعني ذلك أن الاختلاف بين البرامج السياسية يشكل تهديدًا بحد ذاته؛ فالتعددية تقتضي الاعتراف بحق القوى السياسية في تقديم تصورات مختلفة للمستقبل.

لكن الخطر يتعاظم عندما يعلن الاحتلال رفضه الشرعيتين المتنافستين في الساحة الفلسطينية، بما يفتح الباب أمام استيلاد بدائل للشرعيات القائمة.

إعادة هندسة المشروع الوطني من الخارج

وتزداد الخطورة عندما يحاول بعض الأطراف استغلال الواقع الذي نشأ بعد السابع من أكتوبر، بما فيه ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة ومحو ومحاولات لفرض الوصاية عليهم، للدعوة إلى تشكيل تيارات حزبية جديدة تتقاطع مصالحها مع مصالح قوى إقليمية ودولية تسعى إلى التأثير في مستقبل القضية الفلسطينية.

ففي غياب مرجعية وطنية موحدة وفاعلة، يصبح التعامل مع الأطراف الفلسطينية بصورة منفصلة أكثر سهولة، وتتسع فرص توظيف الانقسام لإعادة تشكيل النظام السياسي وفق اعتبارات خارجية، لا وفق إرادة فلسطينية أصيلة.

وقد أعادت الحرب على غزة طرح هذه الإشكالية بحدة، ولا سيما مع النقاش حول مستقبل إدارة القطاع، وسلاح الفصائل، وعلاقة غزة بالضفة الغربية، وموقع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في ترتيبات ما بعد الحرب. ويتجلى ذلك، وفق قراءة المقال، في بنود خطة رئيس مجلس السلام التي تكرّس الوصاية على غزة.

فإذا جرى تحديد مستقبل غزة بمعزل عن المؤسسات الوطنية الجامعة، فإن الخطر لا يقتصر على تغيير السلطة القائمة، بل يمتد إلى تكريس مرجعيات سياسية وأمنية متوازية تعمق الفصل بين شطري الوطن.

وهنا قد تتحول التعددية الحزبية، بما في ذلك استيلاد تيارات جديدة، في غياب الضوابط الوطنية، إلى ثغرة لتفكيك المشروع الوطني وإعادة هندسته من الخارج.

خاتمة: المشروع الوطني ليس غنيمة حزبية

إن الأزمة الفلسطينية الراهنة لا تكمن في وجود حركتي فتح وحماس أو اختلاف برنامجيهما، بل في غياب إطار مؤسسي قادر على تنظيم التنافس بينهما وبين سائر القوى، ومنع تحوله إلى صراع على امتلاك المشروع الوطني.

ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بإلغاء التعددية أو احتكار القرار باسم الشرعية التاريخية، ولا بإحلال الشرعية الانتخابية محل الشرعية الوطنية الجامعة، ولا باستيلاد تيارات سياسية جديدة تحظى بدعم وتمويل أطراف تعلن شراكتها مع الاحتلال وانحيازها إلى روايته، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

فحماية المشروع الوطني تقتضي إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وإشراك القوى السياسية الفاعلة في مؤسساتها، والفصل بين وظائف المنظمة والسلطة والأحزاب، وإعادة الاعتبار إلى الشعب الفلسطيني بوصفه مصدر الشرعية وصاحب الحق في تقرير مصيره.

وعليه، فإن السؤال لم يعد يقتصر على: من يحكم الفلسطينيين؟ بل أصبح: من يمتلك حق تحديد أهدافهم الوطنية واتخاذ القرارات المصيرية باسمهم؟

إن التعددية الحزبية ليست نقيضًا لوحدة المشروع الوطني، لكنها تصبح تهديدًا له عندما تتحول من حق في الاختلاف والتنافس على قيادته إلى ادعاء بامتلاكه واحتكار تمثيله.

فالمشروع الوطني الفلسطيني ليس غنيمة انتخابية، ولا إرثًا حصريًا لفصيل، ولا ملكية لسلطة قائمة؛ إنه ملك للشعب الفلسطيني كله، ومن حق الأحزاب أن تتنافس على خدمته وقيادته، لا على امتلاكه.

(اللواء أحمد عيسى: باحث متخصص في دراسات الأمن القومي الفلسطيني والإسرائيلي)