وطن للأنباء: أظهر تحليل أجرته شبكة CNN، استناداً إلى بيانات الملاحة البحرية، ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز والمياه المحيطة به إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط وتزايد الضغوط على عائدات طهران من صادرات الخام.

ووفقاً لتحليل بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، المرتبطة بالبحرية الملكية البريطانية، تجاوز عدد الهجمات المبلغ عنها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ثلاثين هجوماً، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وأشار التحليل إلى تسجيل ما لا يقل عن اثنين وعشرين هجوماً خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حتى يوم الأحد، ليكون بذلك ثاني أعلى معدل شهري للهجمات منذ بدء الحرب.

ويأتي هذا التصاعد بعد أن بلغ متوسط الهجمات المبلغ عنها نحو عشرة هجمات شهرياً قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة استهداف السفن في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.