وطن للأنباء: من قلب الجالية الفلسطينية في النمسا، أول جالية فلسطينية مسجّلة رسميًا في أوروبا، وبجهود أبنائها من الشابات والشباب، وُلدت فرقة شتات للفلكلور الفلسطيني، لتكون صوتًا للهوية الوطنية، وحارسةً للتراث الشعبي، وجسرًا يربط أبناء الشتات بأرضهم وتاريخهم.

جاءت الفرقة امتدادًا لمسيرة فرقة العاشقين الفلسطينية، وإيمانًا بأن فلسطين ليست مجرد ذكرى في الغربة، بل هوية تسكن القلوب، وتراث نحمله ونورّثه من جيل إلى جيل.

وتنطلق مسيرة الفرقة بإشراف عميد الفلكلور الفلسطيني، الأخ أبو جهاد المنزلاوي، وبإدارة الأخ وسام رافع، وبجهود وعطاء كل من المايسترو والفنان فؤاد موعد، والفنان أسعد عويدات، والأخ فهد منزلاوي، إلى جانب كوكبة من الشابات والشباب الفلسطينيين المؤمنين برسالة الفن والتراث.

شتات في الاسم، وفلسطين في القلب والوجدان.

من النمسا سنرفع صوت تراثنا عاليًا، وسنحمل حكاية وطننا بالدبكة والأغنية والفن، مؤكدين أن اللجوء لا يمحو الهوية، وأن المسافات لا تلغي الانتماء.

عاشت فلسطين، وعاش تراثها، وعاشت فرقة شتات صوتًا للوطن في بلاد الاغتراب.

بالدبكة نحفظ التراث… وبالفن نحمل الرسالة… وفلسطين دائمًا في القلب