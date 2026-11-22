وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"،أن المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة، لكنها لم تسفر عن نتائج فعلية حتى الآن.

ولفت إلى أن الإيرانيين يتحدثون باستمرار، لكنهم بارعون في المراوغة والتهرب.

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستغرق السفن الإيرانية إذا حاولت طهران كسر الحصار البحري الأميركي.

وأشار ترامب إلى إنه شاهد مقاطع مصورة للاحتجاجات في إيران، داعيا المتظاهرين إلى مواصلتها.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المواجهة بين الجانبين على خلفية البرنامج النووي الإيراني والملف الأمني في المنطقة، إلى جانب فرض واشنطن حصارًا بحريًا على إيران، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي التصعيد ويحول دون تجدد المواجهة العسكرية.