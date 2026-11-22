وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أنّ مقاتلي الدفاع الجوي التابعين لقوة الجوفضاء في الحرس تمكّنوا، باستخدام منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطوّرة من اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة الأميركية الـ20 المتطوّرة من طراز "MQ-1"، المخصصة للاستطلاع والقتال من نسخة المدى الممتد ER" (Extended Range)، وذلك شرق مضيق هرمز، بنيران دقيقة وفعّالة.

وأوضحت العلاقات العامّة أنّ هذه الطائرة هي المسيّرة الرابعة المخصصة للاستطلاع والقتال التابعة لجيش الولايات المتحدة التي يتمّ إسقاطها خلال الساعات الـ24 الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة.

وأكّد حرس الثورة مجدّداً أنّ المجال الجوي لإيران خط أحمر للقوات المسلحة في البلاد، مشدّداً على أنّ أيّ عدوان أو انتهاك لهذا المجال سيواجه بردّ قاسٍ وحاسم ومقتدر.

وأشار البيان إلى أنّ النخب الشابة والمتخصصة في الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة تتمتع بالاستعداد العملياتي الكامل، وتستفيد من قدرات منظومات المراقبة والاستطلاع المتطوّرة.

وأضاف أنّه إلى جانب مراقبتهم المستمرة لتحرّكات العدو في المنطقة، يتابع مقاتلو الدفاع الجوي رصد التهديدات الجوية واكتشافها وتعقّبها لحظة بلحظة بدقة، موضحاً أنّ هذه القوات، اعتماداً على دمج البيانات الاستخباراتية والعملياتية والتنسيق المتكامل مع الأقسام الهجومية في حرس الثورة، تتمتع بالاستعداد الكامل لمواجهة التهديدات بحزم، وقمع مصادر انطلاقها إذا استمر العدوان.

يذكر أنّ إيران أسقطت 59 طائرةً مسيّرة أميركية من طراز "MQ9"، و9 طائرات من طراز "MQM-170" منذ بداية العدوان.

ويأتي إسقاط المسيّرة الأميركية، في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المضيق، بفعل العدوان الأميركي على إيران، وإخلال الجانب الأميركي بالتزاماته بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".