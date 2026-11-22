بزشكيان يدعو إلى إنهاء حالة عدم اليقين سريعاً.. ورئيس البرلمان الإيراني يشدد على ضرورة بناء ردع مستدام لمواجهة التهديدات الأميركية

وطن للأنباء: حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم" بين طهران وواشنطن، معتبراً أنها تضع البلاد في حالة من عدم اليقين وتعرقل معالجة مشكلاتها الداخلية، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة إنهاء هذه الحالة وإقامة ردع مستدام لمنع تجدد المواجهة العسكرية.

وقال بزشكيان، خلال تصريحات أدلى بها مساء السبت، إن استمرار الوضع الحالي يضر بإيران، داعياً إلى الخروج منه في أسرع وقت، بما يحفظ كرامة البلاد وقوتها.

وأشار إلى أن أعداء إيران يسعون إلى تعطيل سلسلة الإنتاج وإيجاد البطالة والمشكلات الاقتصادية، بما يؤدي إلى زيادة حالة الاستياء الشعبي، مؤكداً أن إصلاح أنماط الاستهلاك وتعزيز الإنتاج الداخلي من شأنهما إحباط هذه المخططات، وفق تعبيره.

وأضاف أن إيران تمتلك موارد معدنية وثروات كبيرة، وأن التوصل إلى حل عقلاني وواضح لحالة «اللاحرب واللاسلم» يمكن أن يسهم في معالجة العديد من المشكلات التي تواجه البلاد.

وفي السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» لم يعد أمراً ممكناً، مؤكداً أن إنهاء التهديدات التي تواجه البلاد يتطلب إقامة ردع مستدام.

وأضاف، خلال كلمة أمام البرلمان، أن تحقيق هذا الهدف يستدعي إزالة التهديد بالحرب عن إيران، مشيراً إلى أن بناء قدرة ردع دائمة هو السبيل لتحقيق ذلك.

ودعا قاليباف إلى تجاوز الخلافات السياسية الداخلية بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، ورفض اعتبار الدعوة إلى التفاوض بمثابة استسلام، أو المطالبة بمواجهة عسكرية دليلاً على التوجه نحو الحرب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة وتضع حداً لحالة التوتر القائمة، وسط خلافات بشأن الشروط الإيرانية ومستقبل مضيق هرمز والعقوبات والضمانات الأمنية.

وكانت إيران قد أكدت في مناسبات سابقة استعدادها للعودة إلى المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والظروف المتكافئة، لكنها شددت على رفضها تقديم تنازلات تحت الضغط أو التهديد العسكري.