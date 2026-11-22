وطن للأنباء:حذّر مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، من تزايد حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا في القطاع، معلنًا تسجيل 12 حالة وفاة جراء المرض، في ظل ارتفاع أعداد المصابين وتزايد المخاوف من اتساع رقعة انتشاره.

12 حالة وفاة ومخاوف من تفاقم الوضع الصحي

وقال أبو سلمية إن القطاع يشهد تزايدًا في حالات الإصابة بالتهاب السحايا، ما يثير القلق إزاء التداعيات الصحية المترتبة على انتشار المرض، لا سيما مع تسجيل وفيات بين المصابين.

تحذيرات من انتقال العدوى بين المواطنين

وأوضح أن التهاب السحايا من الأمراض المعدية، الأمر الذي يرفع احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين، ويزيد المخاوف من تفشي المرض، خصوصًا في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ظروف إنسانية صعبة تزيد المخاوف من انتشار المرض

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه القطاع تحديات صحية وإنسانية متفاقمة، وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار الأمراض المعدية إلى زيادة الضغط على المنظومة الصحية والمستشفيات، التي تعاني أصلًا من ظروف استثنائية.