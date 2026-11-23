من مذكرة عام 2005 إلى خطة الحوكمة عام 2026... قراءة في حقوق اللاجئين ومخاطر تغييبهم.

في الثاني عشر من نيسان/أبريل عام 2005، نشرت صحيفة «السفير» اللبنانية، في عددها رقم 10067، مذكرةً خاصة بالمطالب الملحّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. لم تكن تلك المذكرة مجرد ورقة إدارية تتضمن مجموعة من المطالب، بل كانت وثيقة تعبّر عن وجع المخيمات، وعن حقوق ظلّ أهلها ينتظرون الاعتراف بها، وعن محاولة فلسطينية مسؤولة لفتح باب جدي لمعالجة أوضاع اللاجئين، بعيداً عن الشعارات والمواقف الموسمية.

أعدّ المذكرة المحامي مرعي ناصر، المستشار القانوني في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وهو ابن المخيمات، ويعرف تفاصيل الحياة فيها، وما يواجهه أهلها من تضييق وحرمان. وقد قُدّمت إلى وزارة الخارجية اللبنانية، حاملةً مطالب واضحة تتصل بالإقامة والحماية القانونية، وحق العمل والتملّك، والسماح بإدخال مواد البناء وإعادة الإعمار، ومعالجة أوضاع القيود المدنية التي حُذفت منها أسماء فلسطينيين، وتخفيف الإجراءات الأمنية عند مداخل المخيمات، وتحسين خدمات الهاتف والاتصالات.

كانت المذكرة واضحة في مقدمتها: احترام الدستور اللبناني وسيادة لبنان، ورفض التوطين، والتمسّك بحق العودة. ولم تترك مجالاً للالتباس في تحديد العلاقة بين اللاجئ الفلسطيني ولبنان، حين أكدت أن: «لبنان الذي نحب لن يكون بالنسبة لنا أكثر من خيمة مؤقتة، فلا وطن للفلسطيني إلا في أرضه مهما طال الزمن».

هذه العبارة ليست تفصيلاً عابراً، بل تختصر موقفاً فلسطينياً يريد الحياة الكريمة من دون التخلي عن الهوية، ويطالب بالحقوق الإنسانية والقانونية من دون أن يتنازل عن حق العودة. فاللاجئ الذي يريد أن يعمل، وأن يسكن في بيت آمن، وأن يرمّم منزله، وأن يعيش بكرامة، لا يتخلى بذلك عن وطنه، ولا يجعل من تحسين شروط حياته بديلاً عن العودة إليه.

أحتفظ بهذه المذكرة، وأعود إليها اليوم وأنا أقرأ «الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان»، الصادرة في شباط/فبراير 2026، والمُعدّة في إطار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. وبين الوثيقتين واحد وعشرون عاماً، لكن السؤال الذي تطرحه المقارنة بينهما موجع: ماذا تغيّر في حياة اللاجئين؟ وهل انتقلنا من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة تحقيقها، أم أننا ما زلنا نعيد ترتيب العناوين فيما تبقى معاناة الناس على حالها؟

لا أتعامل مع فكرة تنظيم شؤون المخيمات أو تحسين إدارتها باعتبارها أمراً مرفوضاً في ذاته. فالمخيمات تحتاج إلى إدارة أفضل، وخدمات أكثر كفاءة، ومؤسسات واضحة الصلاحيات، وآليات تحمي الناس وتستجيب لاحتياجاتهم، لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الحوكمة عنواناً يسبق الحقوق، وعندما يتقدم التنظيم الإداري والأمني على معالجة أسباب الحرمان التي جعلت حياة اللاجئين معلّقة طوال هذه العقود.

فالخطة تتناول قضايا الإدارة والأمن والسلاح والشرطة المجتمعية، وتقترح آليات تنظيمية ومؤسساتية، كما تتطرق إلى أوضاع المخيمات واحتياجات سكانها. وهذه ملفات لا يمكن تجاهلها، لكن السؤال ليس فقط ماذا تتضمن الخطة، بل ما الأولويات التي تمنحها، وما الضمانات التي تقدمها للاجئ، وما الذي سيتغير فعلياً في حياته بعد تنفيذها؟

إن إدارة المخيمات لا يمكن أن تُختزل في ضبط مداخلها، أو تنظيم شؤونها الأمنية، أو إعادة توزيع الصلاحيات بين الجهات المعنية. فالمخيم ليس مساحة جغرافية تحتاج إلى إدارة فحسب، بل مجتمع بشري له تاريخ وحقوق وذاكرة، وفيه أجيال وُلدت وكبرت وماتت وهي تنتظر أن تعيش حياة لا تُعامل فيها كأنها عبء مؤقت على الآخرين.

ومن هنا، فإن أي خطة تتصل بمستقبل المخيمات لا بد أن تبدأ من الإنسان، وأن تجعل حقوقه أساساً لكل إجراء. فلا يكفي أن تتحدث عن تحسين الإدارة إذا بقي اللاجئ عاجزاً عن ممارسة حقه في العمل، أو عن ترميم منزله، أو عن تأمين شروط حياة كريمة لأسرته. ولا يكفي أن تُطرح مشاريع تنظيمية إذا لم تقترن ببرنامج واضح لمعالجة القيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تحاصر الفلسطيني في لبنان.

ومن القضايا التي لا يجوز تجاوزها مسألة التمثيل الفلسطيني.

من يتحدث باسم اللاجئين؟ ومن يملك حق اتخاذ القرارات التي تمسّ حياتهم اليومية ومستقبل مخيماتهم؟ إن وجود لجان أو مجالس أو هيئات استشارية لا يكفي وحده لإثبات أن الفلسطينيين ممثّلون تمثيلاً حقيقياً. فالمشاركة ليست حضور أسماء في اجتماعات، ولا استدعاء شخصيات لإضفاء طابع تشاوري على قرارات اتُّخذت سلفاً.

المطلوب تمثيل يستند إلى شرعية واضحة، وإلى اختيار شفاف، وإلى مشاركة فعلية لأبناء المخيمات وفعالياتهم ومؤسساتهم وكفاءاتهم. كما ينبغي أن تكون الجهات الممثلة خاضعة للمساءلة أمام الناس، وأن يمتلك اللاجئون حق معرفة ما يُقرّر باسمهم، ومناقشة تلك القرارات والاعتراض عليها.

فلا يمكن بناء حوكمة حقيقية من دون ثقة المجتمع الذي يُفترض أن تُطبّق عليه. ولا يجوز أن تتحول إعادة تنظيم إدارة المخيمات إلى مدخل لإعادة ترتيب التمثيل الفلسطيني أو إضعاف دور الناس في تقرير شؤونهم. إن الفلسطينيين ليسوا موضوعاً للحوكمة، بل أصحاب مصلحة وحق في المشاركة وصنع القرار.

وهناك قضية أخرى لا تقل خطورة، تتصل بجمع البيانات والمعلومات عن سكان المخيمات. فمعرفة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات المعيشية يمكن أن تساعد في وضع سياسات أكثر واقعية، لكن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من توضيح طبيعة البيانات التي ستُجمع، والجهات التي ستطلع عليها، والغاية من استخدامها، والمدة التي ستُحفظ خلالها، والضمانات التي تمنع تسريبها أو توظيفها خارج الأهداف المعلنة.

إن بيانات اللاجئين ليست أرقاماً إدارية مباحة، بل معلومات شخصية وعائلية واجتماعية تتطلب حماية قانونية وتقنية صارمة. ومن حق كل لاجئ أن يعرف كيف ستُستخدم معلوماته، ومن المسؤول عن حمايتها، وما الآليات المتاحة له إذا تعرّضت خصوصيته للانتهاك. ولا يجوز أن تتحول الحاجة إلى الإحصاء والتخطيط إلى باب جديد للقلق أو الخوف أو المساس بأمن الناس وخصوصيتهم.

أما في الجانب الأمني، فإن معالجة هذا الملف ينبغي أن تقوم على احترام كرامة السكان وحقوقهم، وعلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح. فالأمن الذي يحتاج إليه أبناء المخيمات هو الأمن الذي يحميهم، ويصون حياتهم، ويمنع الاعتداء عليهم، لا الذي يجعلهم يشعرون بأنهم موضع اشتباه دائم.

ونأمل ألّا تعيدنا الحوكمة إلى ستينيات القرن الماضي، إلى زمن المكتب الثاني وممارساته القمعية بحق أبناء المخيمات.

وأي ترتيبات أمنية أو إجراءات شرطية لا بد أن تقترن بضوابط قانونية واضحة، وآليات لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ومحاسبة كل من يتجاوز صلاحياته.

إن الثقة لا تُبنى بالتعليمات وحدها، بل بوجود مؤسسات يعرف الناس حدود سلطتها، ويستطيعون مساءلتها، ويلجأون إليها عندما تُنتهك حقوقهم. ولهذا لا بد أن تكون المساءلة جزءاً أصيلاً من الخطة، لا تفصيلاً مؤجلاً إلى ما بعد التنفيذ.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة الضمانات التنفيذية. فليس كافياً أن تتضمن الخطة توصيات عامة حول تحسين الظروف المعيشية أو تسهيل العمل أو معالجة أوضاع السكن والبناء. المطلوب تحديد المسؤوليات، ووضع جداول زمنية، وتسمية الجهات المكلفة بالتنفيذ، وتوفير الموارد اللازمة، وإعلان النتائج بصورة دورية وشفافة.

وإذا كانت الخطة تتحدث عن الحقوق، فمن حق اللاجئين أن يعرفوا متى ستُترجم هذه الحقوق إلى إجراءات ملموسة. وإذا كانت تتحدث عن تحسين الخدمات، فمن حقهم أن يعرفوا من سيموّلها، ومن سينفذها، وكيف ستُقاس نتائجها. وإذا كانت تقترح هيئات جديدة، فمن حقهم أن يعرفوا كيف ستُختار، وما صلاحياتها، ومن يراقب أداءها، وأمام من تكون مسؤولة.

ولا يمكن فصل هذه الأسئلة عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومسؤوليات المجتمع الدولي. فأي تطوير لإدارة المخيمات يجب ألا يتحول إلى ذريعة لتقليص خدمات الوكالة أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى من دون ضمانات واضحة. فالأزمة المعيشية التي يعيشها اللاجئون لا تحتمل مزيداً من التراجع في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الأساسية، ولا يجوز أن تصبح الحوكمة غطاءً لإعادة توزيع المسؤوليات على حساب حقوق السكان.

لقد كانت مذكرة عام 2005 واضحة في مطالبها، لأنها انطلقت من تفاصيل الحياة اليومية للاجئين. لم تطلب امتيازات استثنائية، بل طالبت بحقوق أساسية؛ أن يعمل الفلسطيني، وأن يمتلك، وأن يبني ويرمّم، وأن يحصل على أوراقه القانونية، وأن يتحرك من دون إجراءات تُثقل حياته، وأن يتمتع بالخدمات التي يحتاج إليها أي إنسان.

وبعد واحد وعشرين عاماً، ما زالت هذه المطالب تضعنا أمام اختبار حقيقي. فالخطة الجديدة لا ينبغي أن تُقاس بعدد صفحاتها، ولا بعدد اللجان والهيئات التي تقترحها، ولا بمدى قدرتها على إعادة تنظيم الإدارة والأمن فحسب، بل بما ستنجح في تغييره في حياة الناس، وبما ستقدمه من ضمانات فعلية لصون حقوقهم وكرامتهم.

إن المخيم الفلسطيني ليس مجرد مكان للسكن، ولا ملفاً إدارياً أو أمنياً يمكن إغلاقه بتعديل القوانين والإجراءات. إنه ذاكرة شعب اقتُلع من أرضه، وحمل مفاتيح بيوته وأسماء قراه في ذاكرته، وورّث أبناءه حكاية العودة جيلاً بعد جيل. ومن الخطأ التعامل معه باعتباره مشكلة ينبغي ضبطها، بدلاً من النظر إليه باعتباره مجتمعاً له حقوق لا تسقط بالتقادم.

لا نريد للمخيم أن يبقى أسير البؤس، ولا نريد أن تكون معاناة أهله قدراً دائماً. نريد له أن يكون مكاناً آمناً، تتوفر فيه شروط الحياة الكريمة، ويستطيع أبناؤه أن يتعلموا ويعملوا ويبنوا مستقبلهم، من دون أن يُطلب منهم التخلي عن هويتهم أو عن حقهم في العودة إلى فلسطين، إلى كامل ترابها الوطني، من دون اختزال هذا الحق في غزة والضفة الغربية.

لقد كتب المستشار القانوني، المحامي مرعي ناصر، ابن المخيمات، عام 2005 مطالب أهلها، ووضعها أمام المسؤولين اللبنانيين بوضوح ومسؤولية. واليوم بعد أكثر من عقدين، لا ينبغي أن نكتفي بإعادة صياغة تلك المطالب بلغة جديدة، أو أن نستبدل عنواناً بعنوان، فيما يبقى اللاجئ ينتظر الحقوق نفسها.

إن الحوكمة التي لا تبدأ بالإنسان تفقد معناها، والتنظيم الذي لا يخفف وجع الناس لا يصنع مستقبلاً. وأي خطة لا تمنح اللاجئ صوتاً حقيقياً في تقرير شؤونه، ولا تحمي بياناته وخصوصيته، ولا تضع آليات واضحة للتنفيذ والمحاسبة، ستظل ناقصة مهما حسنت عناوينها.

ويبقى السؤال الذي لا يجوز الهروب منه: هل جاءت هذه الخطة لتعيد إلى اللاجئ حقوقه وكرامته، وتمنحه دوراً في تقرير مستقبل مخيمه، أم أنها ستكتفي بإعادة ترتيب واقعٍ طالما انتظر أهله أن يتغير؟