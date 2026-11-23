وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.