شاركت د. خيرية رصاص، رئيس اتحاد الجامعات اليورومتوسطية UNIMED، ونائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشراكات والمبادرات العالمية، في أعمال النسخة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط MED Dialogues، الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني 2026 في مدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة نخبة من القادة السياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين وصنّاع القرار.

وجاءت مشاركة د. رصاص في ثلاث جلسات رئيسية تناولت مستقبل التعاون المتوسطي ودور الشباب والجامعات في تعزيز الشراكات الإقليمية، حيث أكدت خلال افتتاح منتدى الشباب المتوسطي أن المعرفة والتعليم والبحث العلمي تشكل مجتمعةً بنية تحتية استراتيجية للتنمية والاستقرار. مشيرةً إلى ضرورة معالجة التفاوت في فرص الحراك الأكاديمي، والتحول من هجرة الكفاءات إلى تدوير الكفاءات من خلال الشراكات المتكافئة والتعاون البحثي العابر للحدود. كما وشددت على مسؤولية مؤسسات التعليم العالي في حماية الحق في التعليم حتى في أحلك الظروف، مستعرضةً مبادرات أكاديمية رائدة من بينها مبادرتي TESI وH-Gaza اللتان استطاعتا استقطاب اهتمام وتفاعل دولي واسع، وتعبئة الجهود الأكاديمية العابرة للحدود لدعم استمرارية التعليم العالي وحماية الباحثين والأكاديميين في مناطق النزاعات والأزمات.

وفي جلسة حوارية مغلقة بعنوان "المجتمعات الشاملة والميثاق الأوروبي من أجل المتوسط"، أكدت د. خيرية رصاص أهمية ترسيخ الحوكمة التشاركية وإشراك الجامعات والشباب والمجتمع المدني بوصفهم شركاء فاعلين في صياغة الأولويات والسياسات الإقليمية وتنفيذها، مشددةً على ضرورة تجاوز أنماط التعاون غير المتكافئة بين ضفتي المتوسط، وإرساء شراكات تقوم على الملكية المشتركة والمسؤولية المتبادلة.

كما شاركت، إلى جانب نائب وزير الخارجية الإيطالي، في الجلسة العامة حول "خطة ماتي ومستقبل التعاون الأوروبي–الأفريقي"، حيث أبرزت الدور المحوري للتعاون الجامعي والدبلوماسية العلمية في بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة بين أوروبا وأفريقيا، مؤكدةً أن الشراكات الأكاديمية طويلة الأمد تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التغير المناخي والأمن المائي والصحة العامة والتحول الرقمي. هذا وعقدت على هامش المنتدى عدداً من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أطر التعاون الأكاديمي والمؤسسي المشترك.,

تأتي هذه المشاركة في إطار الدور الذي يضطلع به اتحاد الجامعات اليورومتوسطية، الذي يضم نحو 208 جامعات من 25 دولة، في تعزيز الحوار الأكاديمي والتعاون الدولي، وترسيخ مكانة الجامعات بوصفها شريكاً استراتيجياً في بناء مستقبل متوسطي أكثر شمولاً وتكافؤاً واستدامة.