وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفتا مصفاة نفط وراداراً في السعودية.

وقال المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان: "تمكّنت قواتنا المسلحة من تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت مصفاة رابغ النفطية وكانت الإصابة مباشرة".

كما أشار العميد سريع إلى أنّ العملية الثانية استهدفت راداراً في منطقة الدواسر، جنوبي الرياض، على مرحلتين، مؤكّداً تحقيق العملية هدفها.

وتستهدف القوات المسلحة اليمنية بشكل منتظم، منذ عودة التصعيد ضدّ اليمن، القدرات العسكرية السعودية، والبنى التحتية والاقتصادية، رداً على استهداف مثيلاتها لدى اليمن.