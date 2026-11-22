وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربع بلدات جنوب جنين، وداهمت منازل مواطنين وفتشتها في بلدة يعبد، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عنزا وجبع وعرابة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ونفذت جولات استفزازية في عدد منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين في بلدة يعبد وفتشتها، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن بعد تقييده خلال اقتحام منزله، قبل أن تنسحب من البلدة.