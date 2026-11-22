وطن للأنباء: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، الرصاص الحي تجاه عدد من العمال الفلسطينيين في محيط جدار الفصل العنصري، بالقرب من بلدة حزما، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه العمال في محيط الجدار، دون أن تتوفر معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات، وقامت باعتقال عدد منهم ونكلت بهم.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة حزما، وشددت إجراءاتها العسكرية في المنطقة، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.