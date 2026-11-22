وطن للأنباء: أعلنت القوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم الأحد، اندلاع حريق في ناقلتي نفط قبل الظهر، في إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وقال الجيش الإيراني إنّ مالكي السفن ومشغّليها يتحمّلون المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بناقلات النفط في حال إبحارها في المناطق المحظورة.

كذلك، أعلنت العلاقات العامّة للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، يوم أمس، أنّ ناقلة نفط مخالفة تعرّضت لحريق قبل ظهر اليوم، عقب دخولها المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز واصطدامها بلغم بحري.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إنّ الناقلة دخلت المنطقة رغم التحذيرات المعلنة ومتطلّبات الملاحة البحرية، مشيرة إلى أنها أطفأت أنظمة التعريف والملاحة قبل وقوع الحادث.

يأتي هذا في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المضيق، بفعل العدوان الأميركي على إيران، وإخلال الجانب الأميركي بالتزاماته بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".