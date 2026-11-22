- اجتماع تفاوضي استمر أكثر من أربع ساعات دون اتفاقات جوهرية.. واللقاء المقبل قد يُعقد غداً

- التناوب على رئاسة الحكومة العقدة الأبرز.. والليكود يتمسك بتولي نتنياهو المنصب في بداية الولاية

-خلاف بشأن مشاركة بن غفير في حكومة الوحدة.. وآيزنكوت يتمسك باستبعاده

- لجنة تحقيق أحداث 7 أكتوبر وتجنيد الحريديين على طاولة المفاوضات.. وخلاف حول تعيين أعضاء لجنة التحقيق

- نتنياهو يواصل التحريض على النواب العرب ويرفض تشكيل حكومة بمشاركة الطيبي وعباس.. ولبيد يهاجمه

وطن للأنباء: انتهى، مساء اليوم الأحد، اجتماع تفاوضيّ مطوّل بين ممثّلي حزبَي الليكود و"يشار" وعُقد في مدينة هرتسليا، من دون التوصّل إلى اتفاقات بشأن القضايا الجوهرية الخلافية بينهما، وعلى الرغم من ذلك اتفق الطرفان على الاجتماع مجددا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في اجتماع آخر "قد يُعقَد غدا".

وكان الاجتماع بين ممثّلي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والمكلّف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، قد بدأ عند نحو الواحدة وعشر دقائق ظهرا، وامتدّ لأكثر من أربع ساعات من المناقشات بين الطرفين.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن النقاش المستمر بين الطرفين يدور حول ضمّ رئيس "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير إلى "حكومة وحدة"؛ ففي حين يزعم الليكود أنه يرغب في انضمامه، يريد "يشار استبعاده.

التناوب؛ القضية المحورية الأساسية لم تناقَش

ولم تُناقش مسألة التناوب على السلطة "بشكل موسّع"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، خلال الاجتماع، لكن الليكود لا ينوي التخلّي عن تولّي رئيسه نتنياهو منصب رئاسة الحكومة في بداية الولاية.

وفي ختام الاجتماع، ادعى فريقا التفاوض أنهما خاضا المفاوضات "بتوجُّه جيّد".

وأصدر حزبا "يشار" والليكود بيانا مشتركا مقتضبا، جاء فيه: "خلال الاجتماع، تم عرض المواقف بشأن عدد من القضايا الجوهرية، وجرى نقاش مفصَّل. وسيعقد اجتماع لمتابعة ذلك".

وبحسب "واينت"، ناقش الطرفان مسألة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واتفقا على أنه في حال المضيّ قدما معا لتشكيل حكومة وحدة، سيقدمان مقترحا يحدّد نطاق تحقيق اللجنة وتوقيته.

ولا يزال الخلاف قائما بشأن الجهة التي ستُعيّن أعضاء اللجنة. وادعى فريق الليكود أن هذه المسألة قد حُسمت، وأنهم سيفكرون بذلك "خارج الصندوق".

وفي ما يتعلق بمسألة تجنيد طلاب مدارس المعاهد التوراتية، طالب حزب الليكود بأن يكون "الحريديون حاضرين" لمناقشة هذه القضية.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أن "قائمة طويلة من القضايا قد طُرحت، وإن كانت بشكل سطحيّ، إلا أن القضية المحورية هي التناوب، ولم يُجرَ أي نقاش بشأنها، وفي ما يتعلق بمسألة التجنيد، يتمثل موقف الليكود في ضرورة حضور ممثلين عن الأحزاب الحريدية ومشاركتهم في النقاش".

وبحسب القناة ذاتها، فقد اتفق الطرفان على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأنه لن تُقام دولة فلسطينية".

نتنياهو يواصل التحريض ولبيد يهاجمه

وفي استمرار لتحريضه الممنهج على المواطنين العرب وممثّليهم، نشر نتنياهو، فور انتهاء الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورا كتب فيه: "يُمنع تشكيل حكومة مع أحمد الطيبي!". كما أضاف في منشور آخر بعدها: "يجب عددم السماح لهم بتشكيل حكومة مع منصور عباس".

ونشر يائير لبيد، عضو تحالُف "بياحد" الذي يترأسه نفتالي بينيت، بع الاجتماع منشورت هاجم فيه نتنياهو وحكومته بسبب موقفهم من أعضاء الكنيست العرب، ولفت إلى أن "نتنياهو صوّت 771 مرة مع هؤلاء 'داعمي الإرهاب' (الادعاء التحريضي الذي دأب نتنياهو على تكريره). وفي عام 2021، تقرّب من (رئيس القائمة الموحّدة) منصور عباس بشدة. عندما يحتاجون إلى أصابعهم، لا يكونون داعمين للإرهاب".

يأتي ذلك فيما يبدأ معسكر آيزنكوت، يوم غد، الإثنين، إجراءات برلمانية لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، بالتزامن مع تكثيف مفاوضات تشكيل الحكومة، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة التكليف الأصلية.

ومن المقرر أن تبدأ، صباح الإثنين، أعمال لجنتين خاصتين لإلغاء التشريعات، بعدما اجتاز مشروعا الإلغاء القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي؛ الأولى برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب "الديمقراطيين"، لإلغاء التعديلات التي عززت نفوذ السياسيين في لجنة تعيين القضاة، والثانية برئاسة ميراف بن آري، من حزب "بياحد"، لإلغاء التشريع الذي يشكل أساس التغيرات في قطاع الاتصالات الذي دفع به الوزير شلومو كرعي.

وفي موازاة هذه التحركات، اجتمع نتنياهو، في وقت سابق اليوم الأحد، مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والوزير بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه لـ"تنسيق خطوات المعسكر"، وسط تقديرات بأنه تناول أيضًا مستجدات أمنية، وذلك قبل الاجتماع الذي عُقد بين وفدَي الليكود و"يشار" لاستكمال مفاوضات تشكيل حكومة وحدة.

المصدر: "عرب 48"