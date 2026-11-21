وطن للأنباء: أصيب، مساء اليوم السبت، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بوصول شاب مصاب برصاص مسيّرة للاحتلال في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

وكان قد استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,736 شهداء، و176,194 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.