وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، مخيم الجلزون ودورا القرع شمالي مدينة البيرة، في وقت اندلعت فيه مواجهات بين الشبان والمستوطنين شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وقرية ودورا القرع شمال مدينة البيرة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان والمستوطنين، وتصدى الشبان لهجوم المستوطنين على محيط المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق مدينة البيرة، وأجبروهم على المغادرة.

وكان عدد من المستوطنين قد هاجموا المركبات بالحجارة في القرية، وحطموا زجاج شاحنة، ومركبة.