وطن للأنباء: أعلن الدفاع المدني في المحافظة الوسطى، مساء يوم السبت، انتشال جثامين ورفات 129 شهيدًا من تحت أنقاض 39 مبنى ومنزلًا مدمرًا، خلال المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين الشهداء، الممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى العميد رامي العايدي، في بيان صحفي، إن عمليات الانتشال شملت مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة ومدينة دير البلح، واستمرت على مدار 53 يومًا متواصلًا، بواقع 410 ساعات عمل.

وأوضح العايدي أن طواقم الدفاع المدني حصلت على بيانات من الأجهزة المختصة تفيد بوجود 233 شهيدًا مفقودًا تحت أنقاض المباني المستهدفة، إلا أن ما جرى انتشاله بلغ 129 جثمانًا ورفات.

وأشار إلى مشاركة جهات عدة في عمليات الانتشال، بينها الأدلة الجنائية التابعة لجهاز الشرطة والطب الشرعي والبلديات وطواقم الصليب الأحمر واللجنة المصرية، لافتًا إلى استخدام آليات ثقيلة محدودة شملت جرافة واحدة وكباشًا واحدًا وشاحنة لنقل الركام.