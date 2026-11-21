وطن للأنباء: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة مستوطنين، بالضرب المبرح على ثلاثة من موظفي بلدية بيت كاحل، شمال غرب الخليل، قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى أحد معسكراتها القريبة، وأخضعتهم للتحقيق.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين انهالوا على الموظفين الثلاثة وهم عضو المجلس البلدي إبراهيم سلمان العطاونة، ومدير أقسام البلدية جاسر صابر العصافرة، ومهندس التخطيط والمساحة منتصر إبراهيم العصافرة، بالضرب والتنكيل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى المعسكر.

ووقع الاعتداء في منطقة شعب مزو، جنوب بلدة بيت كاحل، وهي منطقة زراعية تضم آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والعنب والبرقوق، ويسعى المزارعون إلى الوصول إليها لقطف ثمار الزيتون، إلا أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق المؤدي إليها ببوابة عسكرية الأسبوع الماضي، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وأعربت بلدية بيت كاحل عن مخاوفها من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المنطقة، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة فيها، بما يشكل امتدادا استيطانيا لمستوطنتي "أدورا" و"تيلم" المقامتين غرب البلدة على مقربة منها.