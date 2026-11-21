وطن للأنباء: أُلقي القبض على المشتبه به في جريمة قتل الطفل قصي محمد الجولاني (10 أعوام)، التي وقعت صباح اليوم السبت أمام إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عملية الاعتقال جرت في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، أثناء إحراق الدراجة النارية التي يُشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة، في محاولة لإخفاء الأدلة والتخلص من وسيلة يُعتقد أنها استُخدمت في عملية القتل.

وكان الطفل الجولاني قد قُتل صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار أمام مدرسة تابعة للأونروا في مخيم شعفاط، بعدما أطلق شخص يستقل دراجة نارية النار عليه، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة.

وتأتي عملية الاعتقال بعد ساعات من الجريمة التي أثارت حالة من الغضب والاستنكار في المخيم، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطفل وتوفير الحماية للسكان.